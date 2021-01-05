Almanya'da karantina süresi 31 Ocak'a kadar uzatıldı

Almanya'da federal ve eyaletler koronayla mücadelede karantina önlemlerinin 31 Ocak tarihine kadar uzatma kararı aldı. Bulaş değerinin 200'ü geçtiği yerlerde acil durum dışında hareket alanı sadece 15 km ile sınırlandı. Özel buluşmalar ise bir kişiye indirildi.



BAŞBAKAN Merkel başkanlığındaki korona zirvesinden şimdiye kadarkinden çok daha sert önlemler çıktı. Federal ve eyaletler 10 Ocak'ta sona erecek olan kapanmanın 31 Ocak tarihine kadar uzatılmasını kararlaştırdı. Başbakan Merkel 16 eyalet başbakanıyla videokonferanslı zirvede hareket açısının ve sosyal temasın çok daha sert kısıtlanmasını karara bağladı.

Buna göre virüsün 7 günlük bulaşma değerinin 100 bin nüfusa 200 yeni enfeksiyonu geçtiği yerlerde hareket alanı 15 km ile sınırlandırılıyor. Bu değerin üzerindeki yerlerde ikamet edenler, doktor, hastane, iş gibi acil sebepler dışında ikamet yerinin sadece 15 km dışına çıkabilecek. Alışveriş veya günü birlik geziler acil durum sayılmıyor. Bu kısıtlama Almanya'da hareket özgürlüğünü son derece sınırlıyor. Başbakan Merkel'in bulaş değerinin 100'ü aştığı yerlerde hareket alanını 15 km ile sınırlamak istediği, ancak eyaletlerin karşı çıktığı ve 200 değerinde kaldığı belirtildi.

Güncel durumda Almanya'da mevcut 410 il ve ilçeden dörtte üçünde 7 günlük bulaş değeri 100 bin nüfus başına 100'ün, 70 il ve ilçede ise 200'ün üzerinde.



SOSYAL TEMAS

Zirvede özel buluşmalara da sıkı kısıtlama getirildi. Özel buluşma başka bir hane ya da aile çevresinden sadece bir kişiye indirildi.

Bunun dışında huzur ve bakımevlerinde özel önlemler alınacak. İki kez aşılama süreci tamamlanıncaya kadar personel ve ziyaretçilere her hafta hızlı testler yapılacak.

Zirve sonuç bildirgesinde "önümüzdeki ocak, şubat ve mart ayları oldukça sabır ve disiplin istiyor. Başbakan ve eyalet başbakanları vatandaşları 3 hafta boyunca mümkün olduğunca evden çıkmamaya çağırıyor" denildi.