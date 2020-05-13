Almanya'da gözler 15 Haziran'da

KORONA krizi nedeniyle Avrupa'da sınırların kapalı kalmaya devam etmesine karşı eleştiriler artıyor. Sınırların yeniden açılması yönünde ilk açıklamalar gelmeye başladı. Salı günü Başbakan Merkel'le bir telefon görüşmesi yapan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avusturya Almanya sınırının 15 Haziran'da tamamen açılacağını açıkladı. Kurz Twitter hesabında "15 Mayıs'tan itibaren Almanya Avusturya sınırında sadece rastgele kontroller yapılacak. 15 Haziran'dan itibaren ise sınırlar tamamen açılacak" dedi.



SONUNA KADAR OLMAZ



Partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) meclis grup toplantısına telekonferansla katılan Merkel de sınırların Avrupa içinde adım adım açılacağı işaretini verdi. Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre Merkel bu toplantıda sınır kontrollerinin "sonuna kadar" sürmeyeceğini söyledi ve bunun kendisi için önemini vurguladı. Merkel sınır kontrollerinde değişikliklerin devamlı komşu ülkelerle istişare içinde yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Koronavirüs konusunda durumun el vermesi halinde sınırların açık olduğu Schengen sistemine yeniden dönüleceğini belirten Merkel, ancak bunun birçok yerde iki basamaklı bir süreç olacağını söyledi ve sınırın en başta girişlere açılmasının en önemli olduğunu belirtti.



GÖZLER 15 HAZİRAN'DA



Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer sınır kontrollerini mayıs ayı ortasına kadar uzatmıştı. Bu hafta sınır kontrollerinin devam edip etmeyeceği veya ne kadar hafifletileceği konusunda karar bekleniyor.



Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı ve CDU Genel Başkan adayı Armin Laschet ise sınırların bu hafta tekrar açılmasını istedi. Laschet "sınır kontrolleri bu hafta sonlandırılsın ve Avrupa tekrar yerine gelsin" dedi.



Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefon görüşmesi yapan Merkel'in sınır kontrollerini konuştukları belirtilmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin haziran ortasına kadar sınır kontrollerini devam ettirmekten yana olduğunu açıkladı.



AB Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni de "yazın Avrupa'da kesinlikle turizm sezonu açılacak, ama kısıtlamalı ve güvenlik önlemleri içinde" dedi.

Başbakan Merkel pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir telefon görüşmesi yapmıştı. İki liderin telefon görüşmesi Avrupa'da bu sezon Türkiye'de yaz tatili ümitlerini artırdı.

