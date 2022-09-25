Almanya'da enerji krizi... Ve beklenen adım atıldı!

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.

Kremlin, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini duyurmasının yankıları sürüyor.

Enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya'dan flaş bir karar geldi.

Enerji krizi karşısında bakanlığı yeniden yapılandırma kararı alan Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, bu amaçla enerji güvenliği ve ekonomik istikrar için yeni bir birim kuruyor.

Bakanlık sözcüsü konuyla ilgili medyada çıkan haberleri doğrularken, yeni kurulacak birimin sinerji yaratması ve enerji konusunda daha yoğun çalışması bekleniyor. Yeni birimin yöneticiliğini ise şimdiye kadar Ekonomi Politikası 1. Departman sorumlusu olan Philipp Steinberg üstlenecek.

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Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, Rusya'nın gaz tedarikini tamamen kesmesi durumunda ülkedeki gaz depolama tesislerinin talebi en fazla 2.5 ay karşılayabileceğini duyurmuştu.

Steinberg, Uniper veya Lufthansa gibi şirketlerin istikrar tedbirlerinden de sorumluydu. Bakanlık sözcüsü, iki departman birleştirileceği için yeni bir yöneticiye ihtiyaç duyulmayacağını söyledi. Ekonomi Bakanlığı’ndaki yeni birim, öncelikle Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın tetiklediği enerji krizinin sonuçlarıyla ilgilenecek.

NÜKLEER SANTRAL BASKISI

Bakan Habeck, özellikle gaz vergisi nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Bu konuyu ilk olarak gündeme getiren Habeck oldu.

Buna göre Rusya’dan gaz sevkiyatı yapılmaması nedeniyle büyük gaz ithalatçılarının uğradığı zararın tüm gaz müşterilerine dağıtılması hedefleniyor.

Ancak kamulaştırılacak olan enerji şirketi Uniper’in de yasal olarak bu paradan faydalanıp faydalanmayacağı belirsiz.

SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil, Redaktionsnetzwerk Deutschland’a verdiği demeçte, gaz vergisinin test sürecinde olduğunu söyledi.

Koalisyon ortakları arasında nükleer enerji santrallarının kapatılması konusunda da bir anlaşmazlık hâlâ devam ediyor.

Üç nükleer santraldan ikisi kışın yedek olarak tutulacak, üçüncüsü ise yıl sonunda kapatılacak. Koalisyon ortağı FDP ise üç nükleer santralın da 2024 yılına kadar devrede kalmasından yana.

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Bakan Habeck, FDP ve ana muhalefet partisi tarafından baskı altında tutuluyor.

BAKAN ŞİKAYETÇİ: İŞ YÜKÜ ARTTI

Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Alman Sanayiciler Birliği’nin geçen hafta yapılan kongresinde, bakanlığındaki yüksek iş yükünden de şikâyetçi oldu.

Bakanlığında çalışan personelin hastalandığını ve tükenmişlik sendromu yaşadıklarını belirten Habeck, 'Buna daha fazla dayanamazlar' dedi.

Bloomberg geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Rus gazına alternatif aradığını yazmış, haberde Şansölye Scholz'un Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ye seyahat edeceği hatırlatıldı ve 'Şansölye muhtemelen bu hafta sonu teslimat sözleşmeleri imzalayacak' denilmişti

Bakanlığı bünyesinde son 9 ayda 20 kanun ve 28 yönetmelik çıkarıldığını belirten Habeck, 'Ekonomi Bakanlığı’nın son yasama döneminde kaç yasa çıkardığını saymam gerekir' derken, bu sayının son 9 ayda çıkarılandan daha az olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

Rus devlet enerji şirketi Gazprom Nisan ayında tedarik ettiği doğal gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.

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GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom’un Rus doğal gazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

Gazprom daha önce ruble ile ödeme yapmayı reddeden Finlandiya'ya da doğal gaz arzını kesmişti.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı. Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.