Almanya’da düşerek ölen Rus diplomat, generalin oğlu

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Almanya’daki Rus Büyükelçiliği açıklama yaparak 35 yaşındaki üçüncü katibin kaza sonucu hayatını kaybettiğini, Alman basınının sunuş biçiminin gerçekleri yansıtmadığını savundu.

ÖLEN KİŞİ AJAN MIYDI

Alman Der Spiegel dergisine göre, 19 Ekim sabahı Berlin sokaklarında devriye gezen polis, Rusya Büyükelçiliği’ne ait binalardan birinin önünde hareketsiz halde bir erkek bedeni tespit etti ve durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Alman güvenlik servisleri ölen kişinin, Rus gizli ajanı olduğuna inanıyor. Alman basınına göre, diplomat statüsünde olduğu için Berlin savcılığı devreye giremezken, Rus tarafı otopsi için Alman makamlarına izin vermedi. Rus Dışişleri’nden yapılan açıklamada “Hadisenin üzerinden epey zaman geçmesinin ardından Alman basını olayı gerçeklerle bağdaşmayacak spekülatif bir dille duyurmuştur” denildi.