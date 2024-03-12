Almanya'da döner fiyatları tartışma yarattı... Scholz’tan flaş 'üst sınır' açıklaması

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Almanya’nın en çok tanınan ve fast food denince ilk akla gelen gıda ürünü olan döner, ülkedeki enflasyon tartışmalarının da bir parçası.

Son birkaç yıl içinde fiyatı yaklaşık yüzde 70 oranında artan dönerle ilgili sorular Başbakan Olaf Scholz’a kadar ulaşıyor.

Almanya’da vatandaşlardan gelen soruları sosyal medya üzerinden video mesajıyla yanıtlayan Başbakan Scholz, bir soru üzerine döner fiyatının neden yüksek olduğunu açıklamak zorunda kaldı.

Gençlerin sürekli olarak dönerin fiyatıyla ilgili talepler dile getirdiğini belirten Scholz, ‘Bundeskanzler’ adlı resmi Instagram hesabından yaptığı video paylaşımında şunları söyledi:

“Bu çok dikkat çekici bir soru. Son zamanlarda özellikle gençlerden döner fiyatına bir üst sınır getirilmesi yönünde talepler geliyor. Ancak serbest pazar ekonomisinde yaşıyoruz ve fiyatlar, arz talebe göre belirleniyor. Aynı zamanda döner üreticilerinin üstesinden gelmeleri gereken bir maliyet fiyatları var. Yani dönerin fiyatı için bir üst tavan sınırlaması getirilmeyecek. Ancak Almanya’da enflasyon son zamanlarda ciddi oranda düştü ve daha da düşecek. Bu konuda Avrupa Merkez Bankası çok güzel bir iş ortaya çıkardı ve tabii federal hükümet de aynı şekilde.”

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‘POLİTİKACILAR NE YAPIYOR?’

Olaf Scholz’un mesajının altına ise takipçiler ‘Merkel döner fiyatını kontrol altında tutuyordu’ yorumunu yaptı.

Geçen yıl da Başbakanlığın sosyal medya ekibi döner fiyatlarıyla ilgili açıklamalar yapmak zorunda kalmıştı.

Sosyal medya ekibi “Politikacılar ne yapıyor?” sorusuna, “Federal hükümet küçük işletmelere enerji fiyatları konusunda yardımcı oluyor. Döner üreticilerine de. Yardım paketleri hepinizi destekliyor” yanıtını vermişti.

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Almanların en sevdiği ve en çok tercih ettiği fast food yiyecekleri arasında yer alıyor. Almanya’da döner denince de akla ilk olarak başkent Berlin ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Köln, Frankfurt gibi kentler geliyor. Ancak bilinenin aksine Almanya’da dönerle ilgili sürpriz sonuç ortaya çıktı.

10 ŞEHİR İNCELENDİ

Eve yemek servisi yapan Lieferando şirketi, şehirlere göre döner kıyaslaması yaptı ve dönerin en pozitif puanlar aldığı şehirler sıralamasını yayınladı. Araştırmada Almanya’da en çok döner dükkânının bulunduğu en büyük 10 şehri incelendi.

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Şehirlerdeki dönerci sayısı, tüketicilerden aldıkları ortalama puanlar ve fiyatlar dikkate alındı. Buna göre Almanya’nın “döner başkenti” Dresden oldu. Saksonya eyaletinin başkenti olan Dresden, çok çeşitli dönercileriyle ve internetteki en yüksek puanlamalarla ilk sıraya yerleşti.

Dönerin anavatanı olarak bilinen Berlin, kişi başına en çok döner büfesi düşen şehir olmasına rağmen ancak üçüncü sırada yer alabildi. Türk nüfusun yoğun olduğu Münih ise sekizinci sırada. Ancak fiyat bakımından Münih sıralamada ilk ikiye girdi. Ocak ayında bir porsiyon döner en yüksek fiyatla Münih’te, 8.53 Euro’ya satıldı.