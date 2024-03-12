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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Ürdün'ün resmi Petra haber ajansına göre, Ürdün güvenlik güçleri kuzey Irbid bölgesinde bir insansız hava aracının kalıntılarını tespit etti.
Bir güvenlik sözcüsünün aktardığına göre raporda önemli bir hasar meydana gelmediği ve soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.
Duyuru, İran destekli milislerden oluşan bir grup olan Irak'taki İslami Direniş'in İsrail'in Ben Gurion Havaalanını hedef aldığını açıklamasından sonra geldi.
İran destekli Şii radikal grupların şemsiye grubu olan Irak'taki İslami Direniş, İsrail'in Tel Aviv yakınlarındaki en büyük havalimanı Ben Gurion'a düzenlenen insansız hava aracı saldırısını üstlendi.
İran devlet televizyonu Press TV saldırıyı doğruladı. Press TV 'Irak direnişi İsrail'in ana havaalanını insansız hava aracıyla vurdu' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;
'Irak'taki İslami Direniş, ABD destekli İsrail savaşına katlanan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere verdiği desteği sürdürmek amacıyla İsrail rejiminin ana havaalanını vurdu. Direniş, açıklamaya, uçağın belirlenen hedefin üzerine ulaştığında mermi fırlattığını gösteren operasyonun görüntülerini de ekledi.'
İslami Direniş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıda kullanılan drone'un görüntülerine de yer verdi.
ABD ordusunun Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin Singapurlulara ait ve Liberya bandıralı “Pinokyo” adlı gemiye iki gemisavar balistik füze ateşlediğini doğruladı.
ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir görüşme planlamadığını söyledi. Biden ayrıca İsrail parlamentosuna hitap etme planının olmadığını da sözlerine ekledi.