Ürdün, Irbid bölgesinde bulunan drone kalıntılarının ardından soruşturma başlattı

Ürdün'ün resmi Petra haber ajansına göre, Ürdün güvenlik güçleri kuzey Irbid bölgesinde bir insansız hava aracının kalıntılarını tespit etti.





Bir güvenlik sözcüsünün aktardığına göre raporda önemli bir hasar meydana gelmediği ve soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.





Duyuru, İran destekli milislerden oluşan bir grup olan Irak'taki İslami Direniş'in İsrail'in Ben Gurion Havaalanını hedef aldığını açıklamasından sonra geldi.