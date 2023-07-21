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Almanya'da aslan alarmı! Helikopterler, Drone'lar, zırhlı araçlar devreye girdi, hoparlör anonsları ile uyarı: Evinizden çıkmayın

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#Berlin#Almanya#Aslan
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 13:10

Almanya’nın başkenti Berlin’de görülen başı boş aslan güvenlik güçlerini alarma geçirdi. 100'ü aşkın personel, helikopterler, Drone'lar ve zırhlı araçlar eşliğinde başıboş aslanı arıyor.

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Almanya’nın başkenti Berlin’de görülen başı boş aslan tüm kentte paniğe sebep oldu. Kleinmachnow ilçesinde yer alan ormanlık alanda başıboş gezen bir aslanın tespit edilmesinin ardından Berlin polisi harekete geçti.

"EVİNİZDEN ÇIKMAYIN" UYARISI

Kleinmachnow, Teltow ve Stahnsdorf halkına evde kalmaları ve evcil hayvanlarını da sokağa çıkarmamaları uyarısında bulunan polis, vahşi hayvanı arama çalışmalarına başladı.

Almanyada aslan alarmı Helikopterler, Dronelar, zırhlı araçlar devreye girdi, hoparlör anonsları ile uyarı: Evinizden çıkmayın

Başıboş aslan böyle görüntülendi/Twitter

Polis Sözcüsü Daniel Keip aslanın nereden geldiğinin bilinmediğini belirttiği açıklamasında, “Gece yarısı sıralarında görgü tanıkları vahşi bir hayvanın bir yaban domuzunu ısırdığını görmüş. Bununla ilgili görüntülerimiz de var ve bu görüntülere göre bunun dişi bir aslan olduğu çok net. Bunun gerçekliğinden şüphe etmemizi gerektiren bir neden bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Almanyada aslan alarmı Helikopterler, Dronelar, zırhlı araçlar devreye girdi, hoparlör anonsları ile uyarı: Evinizden çıkmayın

TÜM GECE ARADILAR

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Bugün Alman basınında yer alan haberlere göre başıboş aslanı bulmak için çalışmalar tüm gece boyunca devam etti. Aralarında polis memuru, avcı ve veterinerlerin bulunduğu 100'ü aşkın personel arama çalışmalarına katıldı.

Yetkililer, aslanın şu anda Almanya'nın başkentini çevreleyen eyalet Brandenburg'da yer alan Lakeland ormanında olabileceğini düşünüyor. Bu nedenle de hoparlör anonsları ve sosyal medya uyarılarıyla yerel halkı evlerinden çıkmamaları için uyarıyorlar.

Almanyada aslan alarmı Helikopterler, Dronelar, zırhlı araçlar devreye girdi, hoparlör anonsları ile uyarı: Evinizden çıkmayın

ORMANIN ARANDIĞI ORMANDAN CNN TÜRK'E BAĞLANDI:BERLİN'İN GÖBEĞİNDEKİLER BİLE ENDİŞELİ

Aslanın arandığı ormandan canlı yayına bağlanan CNN Türk Berlin temsilcisi Erhan Merttürk, konunun Berlin'in bir numaralı gündem maddesi haline geldiğine dikkat çekerek şunları söyledi;

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"Helikopterler, Drone'lar, köpekler ve zırhlı araçlar aramaya katıldı. 120 kadar görevli söz konusu aslan ya da kaplanın peşinde.

Almanyada aslan alarmı Helikopterler, Dronelar, zırhlı araçlar devreye girdi, hoparlör anonsları ile uyarı: Evinizden çıkmayın

Aslanı arayan ekipte yer alan avcılardan biri

Normal şartlarda Berlin vahşi hayvan yetiştirmeye izin vermiyor ancak Brandenburg buna izin veriyor. Yaklaşık 23 tane kayıtlı kaplan var. Asıl sorun da burada. 23 kaplan hala sahibi ile beraber o zaman bu hayvan nereden geldi. Sirkten kaçmadı, hayvanat bahçesinden kaçmadı. Bu nedenle izin almadan kaplan besleyen birinin olduğu düşünülüyor.

Berlin'in göbeğindekiler bile endişe içinde. Çünkü Polis 'evinizden çıkmayın' uyarısında bulundu. Medyada bir numaralı gündem bu: O aslan nerede?"

Almanyada aslan alarmı Helikopterler, Dronelar, zırhlı araçlar devreye girdi, hoparlör anonsları ile uyarı: Evinizden çıkmayın

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#Berlin#Almanya#Aslan