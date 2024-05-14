Almanya’da aşırı sağa sıkı takip: Parti ‘şüpheli grup’ gibi izlenecek

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Münster Yüksek İdari Mahkemesi, AfD’nin faaliyetlerinin ülkenin istihbarat teşkilatları tarafından “suç örgütü gibi” izlenmesine onay verdi. 2022’de Köln İdare Mahkemesi, Alman istihbaratının AfD ile partinin gençlik teşkilatı ‘Genç Alternatifler’inin “şüpheli aşırı sağcı grup” olarak sınıflandırarak istihbarat toplamaya yetkili olduğuna karar vermişti. AfD’nin itirazı üzerine davayı tekrar gören Münster’deki yüksek mahkeme, kararı onayladı. Böylece Alman istihbaratının AfD üyelerini soruşturması, telefonlarını dinlemesi veya gözetlemesi mümkün olacak. Öte yandan Alman Sendikalar Birliği (DGB) ve Alman Sanayi Federal Birliği öncüğünde 30 şirket bir araya gelerek aşırı sağa karşı yeni bir kampanya başlattı.