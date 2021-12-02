Almanya’da 58 bin vaka

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yurtdışına çıkacaklar dikkat Siz de onlar gibi kapıda kalmayınYurtdışına çıkacaklar dikkat! Siz de onlar gibi kapıda kalmayın#Türk Turist
Milli Eğitim Şûrası... Öğretmen de öğrenci de söz sahibiMilli Eğitim Şûrası... Öğretmen de öğrenci de söz sahibi#Milli Eğitim Şûrası
İrfan Can Kahvecinin cezası belli olduİrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu! #Fenerbahçe
Ekonomide yol haritasını açıkladı, Çini örnek verdi Türkiyenin avantajı daha fazlaEkonomide yol haritasını açıkladı, Çin'i örnek verdi! Türkiye'nin avantajı daha fazla#Recep Tayyip Erdoğan
Nebati, yeni ekonomi politikalarının mimarlarındanNebati, yeni ekonomi politikalarının mimarlarından#Ekonomi
İstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda Meteoroloji uyardı... Dikkat: Kuvvetli olacakİstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda! Meteoroloji uyardı... Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Öncelikle kestane balının diyarından selamlarÖncelikle kestane balının diyarından selamlar#Zonguldak
FETÖcü üsteğmen sandalla kaçtı Örgüte bağlılık notu: 5FETÖ'cü üsteğmen sandalla kaçtı! Örgüte bağlılık notu: 5#FETÖ
Hayvanseverlerden mama çağrısı: Lüks değil temel ihtiyaçHayvanseverlerden 'mama' çağrısı: Lüks değil temel ihtiyaç#Mama
SMA hastalığı için önemli adımlar: Evlilik öncesi artık zorunlu...SMA hastalığı için önemli adımlar: Evlilik öncesi artık zorunlu...#Fahrettin Koca
ABde tartışmalar alevlendi Aşıda zorunluluk kriziAB'de tartışmalar alevlendi! Aşıda 'zorunluluk' krizi#Avrupa Birliği
Yılbaşı rekoru Sibel Can’daYılbaşı rekoru Sibel Can’da#Sibel Can
Yeni Bakan Nebatiden ilk sözler: Önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdamYeni Bakan Nebati'den ilk sözler: Önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdam#Nureddin Nebati
Uçakla seyahat edecekler, dikkat THYden uyarı geldiUçakla seyahat edecekler, dikkat! THY'den uyarı geldi#THY
M.United-Arsenal maçında ilginç anlar Kimse anlamadı, şaşkına çeviren gol...M.United-Arsenal maçında ilginç anlar! Kimse anlamadı, şaşkına çeviren gol...#Manchester United
HABERLERDünya Haberleri

Almanya’da 58 bin vaka

#Omikron#Almanya#Koronavirüs
Almanya’da 58 bin vaka

Omikron yayılmaya devam ederken bu mutasyonun görüldüğü Almanya’da da vakalar hızla tırmanıyor.

Haberin Devamı

Münih Üniversitesi bünyesindeki Pettenkofer Enstitüsü’nün Başkanı Oliver Keppler, Alman haber ajansı dpa’ya verdiği demeçte Almanya’da 100 kadar Omikron vakasının olabileceğini söyledi. Keppler, ancak ülkedeki mevcut enfeksiyon rakamlarının Omikron ile ilişkilendirilemeyeceğini, yaygın varyantın Delta olduğunu vurguladı. Dün 58 binin üzerinde yeni vaka açıklanırken federal yetkililerle eyalet temsilcileri bugün yeniden bir araya gelecek. Korona salgınına karşı sert önlemler alınması planlanıyor. Eylül ayındaki seçimler öncesi aşı zorunluluğuna karşı olduklarını belirten birçok siyasetçinin de U dönüşü yapmasıyla aşı zorunluluğunun gelmesi bekleniyor.

AB’DE SEYAHATE GÖZDEN GEÇİRME

Bu arada AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni varyant nedeniyle en kötü senaryoya hazırlıklı olmak açısından üye ülkelerin seyahat kurallarını günlük olarak gözden geçirmeye başlayacağını açıkladı. Von der Leyen, AB üye ülkelere 3. doz aşı çağrısı da yaptı.

Almanya’da 58 bin vaka

Haberin Devamı

DSÖ: YASAKLAR TERS TEPEBİLİR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de, Omikron varyantı riski nedeniyle ülkelerin toplu seyahat yasağı uygulamalarının ters tepebileceğini belirtti. DSÖ, bu yasaklar yüzünden ileride ülkelerin virüs gelişimiyle ilgili data paylaşımından vazgeçebileceği uyarısında bulundu. Örgüt bunun yerine hastalık riski bulunan aşısızlar ve 60 yaş üstü için riskli bölgelere gitmeme uyarısı yapılabileceğini belirtti.

Almanya’da 58 bin vaka

GÜNEY AFRİKA’DA BİR HAFTADA YÜZDE 400 ARTIŞ

Omikron'un ilk tespit edildiği Güney Afrika’da vakalar bir haftada yüzde 403 artarak günlük vaka sayısı 4 binler seviyesine çıktı. Koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılanların yüzde 87’sinin aşısızlar olduğu belirtildi. Güney Afrika’daki Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün (NICD) verilerine göre, önceki gün 42 bin 664 kişiye test yapılırken, 4 bin 373 yeni vaka kaydedildi. Yeni mutasyonla birlikte Afrika ülkelerinde aşılama da hızlandı. Afrika kıtasında aşılama oranları çok düşük. Yeni mutasyonların aşılamanın az olduğu bölgelerden yayıldığı belirtiliyor.  

Almanya’da 58 bin vaka

Haberin Devamı

İSPANYA’DA AŞI KUYRUĞU

Koronavirüsün yeni varyantı Omikron’un görüldüğü ülkelerden İspanya’da aşıya hücum oldu. Güney Afrika’dan gelen iki kişide Omikron mutasyonu tespit edilirken durumlarının iyi olduğu açıklandı. Dünyanın yeni korkusu Omikron vakaları, İspanya’da aşıya talebi de arttırırken başkent Madrid’de kuyruklar oluştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Omikron#Almanya#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

İç Anadoludaki kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruz

İç Anadolu'daki kum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?

#Kum Fırtınası
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs