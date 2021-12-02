Almanya’da 58 bin vaka

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Münih Üniversitesi bünyesindeki Pettenkofer Enstitüsü’nün Başkanı Oliver Keppler, Alman haber ajansı dpa’ya verdiği demeçte Almanya’da 100 kadar Omikron vakasının olabileceğini söyledi. Keppler, ancak ülkedeki mevcut enfeksiyon rakamlarının Omikron ile ilişkilendirilemeyeceğini, yaygın varyantın Delta olduğunu vurguladı. Dün 58 binin üzerinde yeni vaka açıklanırken federal yetkililerle eyalet temsilcileri bugün yeniden bir araya gelecek. Korona salgınına karşı sert önlemler alınması planlanıyor. Eylül ayındaki seçimler öncesi aşı zorunluluğuna karşı olduklarını belirten birçok siyasetçinin de U dönüşü yapmasıyla aşı zorunluluğunun gelmesi bekleniyor.

AB’DE SEYAHATE GÖZDEN GEÇİRME

Bu arada AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni varyant nedeniyle en kötü senaryoya hazırlıklı olmak açısından üye ülkelerin seyahat kurallarını günlük olarak gözden geçirmeye başlayacağını açıkladı. Von der Leyen, AB üye ülkelere 3. doz aşı çağrısı da yaptı.

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DSÖ: YASAKLAR TERS TEPEBİLİR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de, Omikron varyantı riski nedeniyle ülkelerin toplu seyahat yasağı uygulamalarının ters tepebileceğini belirtti. DSÖ, bu yasaklar yüzünden ileride ülkelerin virüs gelişimiyle ilgili data paylaşımından vazgeçebileceği uyarısında bulundu. Örgüt bunun yerine hastalık riski bulunan aşısızlar ve 60 yaş üstü için riskli bölgelere gitmeme uyarısı yapılabileceğini belirtti.

GÜNEY AFRİKA’DA BİR HAFTADA YÜZDE 400 ARTIŞ

Omikron'un ilk tespit edildiği Güney Afrika’da vakalar bir haftada yüzde 403 artarak günlük vaka sayısı 4 binler seviyesine çıktı. Koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılanların yüzde 87’sinin aşısızlar olduğu belirtildi. Güney Afrika’daki Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün (NICD) verilerine göre, önceki gün 42 bin 664 kişiye test yapılırken, 4 bin 373 yeni vaka kaydedildi. Yeni mutasyonla birlikte Afrika ülkelerinde aşılama da hızlandı. Afrika kıtasında aşılama oranları çok düşük. Yeni mutasyonların aşılamanın az olduğu bölgelerden yayıldığı belirtiliyor.

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İSPANYA’DA AŞI KUYRUĞU

Koronavirüsün yeni varyantı Omikron’un görüldüğü ülkelerden İspanya’da aşıya hücum oldu. Güney Afrika’dan gelen iki kişide Omikron mutasyonu tespit edilirken durumlarının iyi olduğu açıklandı. Dünyanın yeni korkusu Omikron vakaları, İspanya’da aşıya talebi de arttırırken başkent Madrid’de kuyruklar oluştu.