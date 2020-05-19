Almanya: Yaz tatili yurtdışında mümkün

Almanya’da hükümet yurtdışında yaz tatili için hazırlık yapıyor. Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve hükümetin turizm sorumlusu Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Thomas Bareiss, bu yaz korona krizine rağmen Avrupa içinde ve dışında yaz tatilinin mümkün olabileceğini açıkladılar. Ancak aynı zamanda bu tatilin ‘normal’ bir tatil olmayacağı konusunda uyarıda da bulundular. Dışişleri Bakanı Maas, AB dışişleri bakanları ile videokonferans görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, “Bu tatil geçmişteki tatiller gibi olmayacak” dedi.

ARD televizyon kanalına konuşan Dışişleri Bakanı Maas, “Gelişmeler çok olumlu yönde gidiyor. Dünya çapındaki seyahat uyarısını 15 Haziran’dan sonra kaldıracağız. Onun yerine seyahat bilgilendirmesi vereceğiz; nereye gidilebileceği, tatilin nerede mümkün olduğu, turistlerin nerelerde istendiği ve her şeyden önce de orada hangi kuralların geçerli olduğuna dair” diye konuştu.

KESİN KALKAR

Hükümetin turizm sorumlusu Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Thomas Bareiss da, “Yaz tatilini sadece ülke içinde değil, aynı zamanda Avrupa ülkelerinde geçirme olasılığı iyiye gidiyor” dedi. Stuttgarter Zeitung gazetesine konuşan Bareiss, salgın izin verdiği sürece ve güvenilir koruma taslakları olursa, hedeflerinin tüm Avrupa ülkelerine seyahati yeniden sağlamak olduğunu vurguladı. Acele etmemek gerektiğini de kaydeden Bareiss, Avrupa dışında yaz tatili için havayollarının bazı şartları yerine getirmesi gerekeceğini belirtti. Bareiss, “Plajda sosyal mesafeyi koruyup ama oraya uçakta yanyana gitmenin bir anlamı olmaz” dedi.