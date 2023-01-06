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Almanya, Ukrayna’ya Patriot verecek

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#Almanya#Ukrayna#Patriot
Almanya, Ukrayna’ya Patriot verecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 07:00

Ukrayna’da savaş tüm acımasızlığıyla devam ederken Almanya Şansölyesi Olaf Scholz bu ülkeye gelişmiş hava savunma sistemi Patriot ve muharabe araçları gönderileceğini açıkladı.

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Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Scholz’un, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve ABD’nin Ukrayna’ya “Bradley” tipi zırhlı muharebe araçları, Almanya’nın ise Patriot hava savunma sistemi ile “Marder” tipi zırhlı muharebe araçları tedarik etme konusunda görüş birliğine varıldığı belirtildi. Açıklamada Kiev yönetiminin Almanya’dan talep ettiği modern “Leopar” tipi tank araçlarının gönderme konusunda karar verip vermediğine değinilmedi. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna’ya en yakın zamanda ellerindeki AMX-10 tekerli tankları göndereceğini duyurdu. Fransa, Ukrayna’ya tank veren ilk ülke olacak.

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#Almanya#Ukrayna#Patriot

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