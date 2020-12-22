Son dakika haberi: Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması! 'Ambargoyu doğru bulmuyoruz'

Maas, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, "Türkiye’ye yönelik silah ambargosu talebini stratejik olarak doğru bulmuyorum. Bir NATO partnerine bunu yapmak kolay da değil. NATO ortağı Türkiye’nin ABD’den füze alamadığı için kolayca Rusya’dan aldığını gördük." ifadesini kullandı.



Alman Bakan ayrıca Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığın diplomatik kanallardan çözüleceği umudunu henüz kaybetmediğini belirterek "Elbette, ihtilafın bir çözümü olduğuna ve bir NATO ortağını, silahlanma iş birliğinden kalıcı olarak çıkarmak zorunda olmadığımıza inanmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Dışişleri Bakanı Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan doğalgaz krizini çözmek için gösterilen diplomatik çabalarda ilerleme kaydedilemediğini de kabul etti. Maas, bu nedenle Avrupa Birliği'nin iki hafta önce Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılan kişi ya da kuruluşların yaptırım listesine eklenmesine karar verdiğini hatırlattı. Brüksel'deki AB zirvesinde Türkiye ekonomisine yönelik sektörel bazı yaptırımlar uygulanması önerisi ise kabul görmemişti



Öte yandan Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer, ikili siyasi ilişkilerdeki anlaşmazlıkların, Türkiye ve Avusturya'yı her iki ülke için önemli konularda iş birliği yapmaktan alıkoymayacağını belirterek, genel anlamda ilişkilerin sağlam ve güçlü tarihi köklere sahip olduğunu söyledi.



Avusturya ve Türkiye, ekonomi ve turizm, güvenlik, çok taraflı iş birliği, akademik değişim ve kültür dahil olmak üzere birçok alanda onlarca yıldır birlikte çalışıyor. Zorluklar var, evet ancak iş birliğimiz için de iyi beklentiler var." değerlendirmesinde bulundu.