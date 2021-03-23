Almanya: Türkiye AB’ye yanlış sinyal yolluyor

AB dışişleri bakanları toplantısı öncesi Brüksel’de açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilerek ve HDP’ye kapatma davası açarak AB’ye “yanlış sinyaller” gönderdiğini söyledi. “Türkiye’den gelen bu karışık sinyalleri bugün tartışacağız ve diyaloğun sürmesini hedeflemeye devam edeceğiz” diyen Heiko Maas, mevcut diyaloğu Türkiye’nin “yanlış sinyaller gönderdiğini düşündükleri konularda” kullanacaklarını ifade etti.

ABD’DEN BİR TEPKİ DAHA

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesini “Küresel çapta kadına karşı şiddete son vermeyi amaçlayan hareket için cesaret kırıcı bir geri adım” olarak nitelemesi sonrasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Biden’ın bu açıklamasını sosyal medyadan paylaştı.

Blinken paylaşımında “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi derin bir hayal kırıklığı yaratıyor. Küresel olarak, cinsiyete dayalı şiddetle mücadele etmeliyiz ve İstanbul Sözleşmesi gibi araçlar da dahil olmak üzere kadınlar için koruma sağlamalıyız” diye yazdı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara