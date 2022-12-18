Almanya Şansölyesi Scholz'tan flaş Putin açıklaması

Haberin Devamı

24 Şubat sabahı 06.00'da Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş can almaya devam ediyor.

Savaşın son bulması için diplomatik çabalar sürerken Almanya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Ukrayna savaşı ve Rusya ile ilgili Ülke basınına konuştu.

Gözden Kaçmasın Rusya bu sözlerle çalkalanıyor... İtiraf gibi Ukrayna savaşı açıklaması Haberi görüntüle

Scholz, Ukrayna'da devam eden çatışmaya Moskova ile diyalog olmaksızın son vermenin çok daha zor olacağının altını çizdi.

Alman Şansölye açıklamasında 'Önemli olan, bizim tutumlarımızdaki büyük farklılıklara rağmen, Rusya ile müzakere hattının kopmasına izin vermememizdir' dedi.

Ne zaman bir müzakere penceresi açılabileceği sorulduğunda Scholz şu yanıtı verdi; 'Aslında zamanı çoktan geldi.'

Scholz Almanya'nın Kiev'e 'modern silahlar' göndereceğini, ancak aynı zamanda NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmayı önlemeye çalışacağının da altını çizdi.

Haberin Devamı

Alman Şansölye'nin Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamalar hem Rus hem de Ukrayna basınında geniş yer buldu.

Ukrayna askerleri Bakhmut yakınlarında Rus mevzilerini hedef alıyor... (Fotoğraf: AP)

Ukrayna basını Scholz'un 'Ukrayna'daki savaşı bitirmek için dünya liderlerinin Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşebilmesi gerekiyor' sözünü öne çıkardı.

Rus basını ise Alman liderin savaştan dolayı hala Rusya'yı sorumlu tuttuğunun altını çizdi.

RUSYA'NIN ŞARTLARI NELER?

Rusya 'özel askeri operasyon' olarak nitelendirdiği savaşın hedeflerini açıklamış, bu hedefler arasında Ukrayna hükümetinin değiştirilmesi de yer almıştı.

Rusya'dan 'U' dönüşü gibi bir açıklama gelmiş, Kremlin geçtiğimiz günlerde böyle bir hedeflerinin olmadığını duyurmuştu.

Peskov, Rusya'nın 'özel askeri operasyonun' Ukrayna'daki hükümeti değiştirmeyi hedeflemediğini söylemişti.

Putin'in Ukrayna'yı işgalinin amaçlarından birinin Ukrayna'da rejim değişikliği olup olmadığı sorulduğunda Peskov, 'Hayır, başkan bundan zaten bahsetti' yanıtını vermişti.

Haberin Devamı

Rusya'nın barış şartları arasında Rusya'ya bağlanma kararı alan 4 bölgenin Moskova'ya bırakılması, Kırım'ın görüşme maddesi olmaması yer alıyor.

Rusya ayrıca Ukrayna'nın 'tarafsız' ve 'nükleersiz' statüde olması gerektiğinin altını çiziyor.