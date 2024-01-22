Almanya Şahin ailesini konuşuyor... Gökten bahçelerine servet yağdı

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Şahin ailesi Almanya'nın gündeminden düşmüyor.

Almanya'da yayımlanan Bild gazetesi, geçen yıl 25 Nisan’da Türkiye kökenli Şahin Ailesi’nin oturduğu evin bahçesine düşen 3.7 kilo ağırlığındaki nadir göktaşının (meteorit) 200 bin Euro’nun üzerinde bir fiyata alıcı bulduğuna yer verdi.

Gazete 'Önce göktaşı, şimdi para yağmuru!' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Eşi ve kızıyla birlikte oturma odasında sohbet ederken dışardan bir gürültü geldiğini ve bahçeye çıkıp baktıklarında kocaman bir taş gördüklerini söyleyen Mahmut Şahin, “Göktaşı düştüğü yönünde haberler yayımlanınca, birçok kişi satın almak için fiyat önerdi. Hatta Hindistan’dan biri bile benimle irtibata geçti. Katar’da açık artırmaya katılmayı düşündük. Evimize kadar gelen Amerikalılar bile oldu” dedi.

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MARS İLE JÜPİTER ARASINDAN BİR YERDEN...

Schleswig-Holstein eyaletine düşen en büyük göktaşının uzmanlar tarafından incelenip değerlendirildiğini söyleyen 46 yaşındaki Mahmut Şahin, Bild’in haberine göre göktaşının satış fiyatıyla ilgili somut bilgi vermedi.

Ancak ismini vermek istemediği bir alıcıyla pazarlıkta son aşamaya geldiklerini ve 200 bin Euro’nun üzerinde bir fiyatın söz konusu oldunu söylediği de belirtildi.

Uzmanların bu göktaşının Mars ile Jüpiter arasında bir bölgeden geldiğinden hareket ettiklerine de yer verilen haberde, Schleswig-Holstein eyaletinde bir binanın çatısına 1962 yıkında bir kilo, 2019 yılında da başka bir evin çatısına 28 gram ağırlığında göktaşı düştüğü de yer aldı.