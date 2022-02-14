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Almanya, Mart ayında kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor

#ALMANYA#Kısıtlamalar#Koronavirüs
Almanya, Mart ayında kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz başkanlığında Çarşamba günü düzenlenecek olan Covid-19 vakalarının görüşüldüğü toplantı öncesinde, Federal hükümetin hazırladığı raporda Mart ayında kısıtlamaların kaldırılacağı ifade edildi.

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Tüm dünyada Covid-19 vakalarında artış yaşanırken üst üste Covid-19 vaka rekorları kırılan Almanya’da, kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili olarak Federal hükümet tarafından taslak planı hazırlandı.

Hazırlanan taslak metnine göre, Mart ayında çoğu Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılacağı, yürürlükte olan önlemler için geniş kapsamlı açılımlar planlandığı bildirildi.

Taslağa göre, ilk etapta evden çalışma zorunluluğu kuralında gevşemeye gidilecek ve mağaza, restoran gibi mekanlara aşısı olmayan kişiler de girebilecek. Perakende alışveriş yerlerine dönük ilişkin kısıtlamalar da yeniden düzenlenerek uygulamaya konulacak ve tren, otobüs gibi kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu dahil olmak üzere yalnızca düşük seviyeli önlemler alınacak.

Büyük etkinliklerde sınırlı sayı kuralı devam edecek ve hazırlanan taslakta, 4 Mart'tan itibaren 3G (Tam aşılanmış ya da iyileşmiş) yönetmeliği yemek ticaretinde tekrar geçerli olacak ve 2G (aşılı ya da hastalığı atlatmış) artı kuralı da kulüplere ve büyük ulusal etkinliklere uygulanacak.

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Hazırlanan taslağa göre, 20 Mart 2022'den sonra ülkede, enfeksiyon oranında artış yaşanırsa federal hükümet tarafından gerekli yasal prosedürler başlatılacak.

Federal Hükümet'in eyalet başbakanlarıyla birlikte aldığı karar gereği Almanya’nın büyük bir bölümünde yiyecek ve temel hijyen malzemesi satan iş yerleri hariç 2G veya 2G + kuralı uygulanıyor.

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#ALMANYA#Kısıtlamalar#Koronavirüs

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