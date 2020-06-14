Almanya ile turizm diplomasisi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Almanya’da “turizm diplomasisi” yürüttü. Kalın, temasları sırasında tepki çeken Almanya’nın normalleşme döneminde Türkiye’ye turist göndermeme kararını değerlendirdi. Görüşmelerde, turizmde alınan önlemleri anlatan Kalın, Türkiye’ye yönelik kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

Almanya’nın koronavirüs nedeniyle Türkiye’nin de dahil olduğu 160 ülkeye seyahat uyarısı kararını 31 Ağustos’a kadar uzatma kararı, iki ülke arasında yoğun bir turizm teması başlattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Almanya ile bir görüşmemiz olacak ama ben inanıyorum ki Almanya da Türkiye’ye gelmek isteyen turistlerin önünü kesmeyecek” demişti.

Almanya’nın büyük tepki çeken seyahat yasağının uzatılması kararının ardından Beştepe kararın yeniden değerlendirilerek, çözülmesi için devreye girdi. Bu kapsamda Erdoğan’ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Almanya’ya giderek temaslarda bulundu.

ÖNLEMLERİ ANLATTI

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yakın kurmaylarıyla görüşmeler yapan Kalın, muhataplarına koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye’nin turizmde tüm önlemleri aldığını anlattı. Türkiye’nin tedbirlerde en başarılı ülkelerden birisi olduğunu kaydeti ve Türkiye’de ilk normalleşmeye başlayan sektörün turizm olduğuna dikkat çekti. Alman yetkilileri de turizm bölgelerinde alınan önlemleri yerinde görmeleri için Türkiye’ye davet etti. Muhataplarına, Alman turistlerin en çok ilgi gösterdiği ülkelerin başında gelen Türkiye ile ilgili seyahat yasağı kararının zincirleme olarak hem sektörü hem ülkeleri hem de uçuşları olumsuz etkileyeceğini ileten İbrahim Kalın, otellere getirilen sertifikasyon sistemini, tüm genel kullanım alanlarındaki sosyal mesafe kuralını, açık büfeye yönelik tedbirleri, uçaklarda, otellerde ve sahillerde hayata geçirilen “hijyen” adımlarını detaylarıyla anlattı.

Türkiye ile Almanya arasında başta liderler olmak üzere her düzeyde temasların devam ettirilmesi de kararlaştırıldı.

ALMANYA İKİNCİ SIRADA

Türkiye 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 45 milyon 58 bin 286 yabancı ziyaretçi ağırladı. Turizm geliri de yüzde 17 artışla 34,5 milyar dolar oldu. Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya 7 milyon ziyaretçi sayısı ile birinci, Almanya 5 milyon 27 bin ile ikinci sırayı aldı.