Almanya feci karıştı! Suikastler, ölüm ve direniş tehditleri...

Haberin Devamı

Ülkede yükselen vaka sayılarını kontrol altına almakta zorlanan Almanya Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte tamamen alarma geçti.

Almanya geçen hafta Şubat ayından bu yana Kovid-19'dan günlük en yüksek ölüm sayısını kaydetti ve birçok hastane artan yoğun bakım hastalarıyla başa çıkmakta zorlanıyor.

Eski Şansölye Angela Merkel 2 Aralık'ta aşılanmamış kişilerin koronavirüsün yayılmasını engellemek için süpermarketler ve eczaneler gibi en temel işletmeler dışındaki tüm yerlere erişiminin yasaklanacağını duyurmuştu.

ÇOK SAYIDA ADRESE BASKIN

Koronavirüsle ilgili gelen yeni kısıtlamalar aşı karşıtlarını da harekete geçirdi. Polis, koronavirüs önlemlerine destek veren Saksonya eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer'e yönelik ölüm tehditleri üzerine Çarşamba günü bir dizi adrese baskınlar düzenledi.

Aşırı sağcı aşı karşıtı eylemcilerin, eylemi ok ve yaylar ve diğer "delici silahlar" kullanarak yapmayı planladığı düşünülüyor.



Haberin Devamı

Almanya'nın yeni federal başbakanı Olaf Scholz, Çarşamba günü milletvekillerine "hiç bir sınır tanımayan bu çok küçük aşırı görüşlü grubun", iradesini bütün topluma dayatmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Geçen hafta Almanya'nın görevi yeni devralan hükümeti ülkedeki bütün sağlık çalışanları ve askerlerin gelecek ilkbahara kadar aşı olmasını öngören bir yasa teklifi hazırladı.

Başbakan Scholz, eski hükümette maliye bakanıyken de 2022 yılı için bütün yetişkinlere zorunlu aşı fikrini desteklemişti.



TELEVİZYON BELGESELİ SUİKAST PLANLARINI ORTAYA ÇIKARDI

Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer'e yönelik eylem planını ilk olarak Frontal adlı televizyon araştırma programı ortaya çıkardı.

Program için araştırma yapan gazeteciler Telegram mesaj uygulamasını kullanan yaklaşık 100 kişilik bir aşı karşıtı aşırı sağcı gruba sızarak, plana ilişkin iletişimi ifşa ettiler.

Alman ZDF televizyonunda yayınlanan belgeselde kendilerini Dresden İnternet Ağı diye adlandıran grubun üyelerinin, aralarında şiddet eylemi önerilerini tartıştıkları hatta parklarda buluşup konuştukları gösterildi.

İfşa edilen yazışmalar arasında, silahlandığını ve eyleme hazır olduğunu söyleyen bir grup üyesinin mesajları da var. Polis, grupta eyalet başbakanı ve diğer bazı eyalet yetkililerinin öldürülmesine ilişkin planların tartışıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

Bu faaliyetlerin televizyonda bir belgeselde yayınlanması Almanya'da büyük tepkiye yol açtı.



AŞI KARŞITLIĞI YÜKSEK

Saksonya Başbakanı Kretschmer bu tür tehditlere karşı her türlü yasal yolun kullanılması gerektiğini söyledi

Saksonya, aşılama oranının en düşük olduğu Alman eyaleti. Birinci doz aşısını olanların nüfusa oranı yüzde 61,9 ve aynı zamanda komşusu Türingen'den sonra en çok vaka görülen ikinci eyalet.



KANLI DİRENİŞ TEHDİDİ

Almanya'da Covid önlemlerinin sıkılaştırılmasına karşı çok sayıda gösteri yapılıyor.

Haberin Devamı

Pazartesi akşamı ülkenin doğusundaki Magdeburg kentinde yapılan gösteriye yaklaşık 3 bin 500 kişi katıldı ve "Barış, özgürlük, diktatörlüğe hayır" sloganları attılar.

Alınan haberlere göre politikacılara, medya kuruluşlarına ve kamu kuruluşlarına en az 12 tehdit mektubu gönderildi.

Berlin merkezli yayın kuruluşu RBB Info'ya göre, tehdit mektuplarında zorunlu aşılamaya karşı "kanlı direniş"ten söz ediliyor.