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Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!
Son günlerde gündemden düşmeyen Omicron varyantı ile ilgili bilim insanları çok önemli bir bilgiye ulaştı. Yeni varyanttaki en büyük gizemlerden biri deşifre oldu. Uzmanlar bu sayede Omicron ile daha iyi mücadele edecek tedavi yollarının belirlenmesinin önünün açıldığı yorumunda bulundu.
Dünya tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Dünya genelinde 5.5 milyona yakın insanın hayatına mal olan virüs eski normallerimizi geride bırakmamıza neden oldu.
VE GİZEM ÇÖZÜLDÜ
Kısa sürede dünyanın bir numaralı ortak gündemi haline gelen yeni varyant ile ilgili araştırmalar son sürat devam ederken bilim insanları varyanttaki en büyük gizemlerden bir tanesini çözdüklerini açıkladı.
EZBER BOZAN SONUÇLAR
Ancak gelen ilk bilgiler umut verici. Omicron Delta'ya kıyasla daha hafif semptomlara ve hastalığa neden oluyor. İşte bunun nedeni sonunda belirlendi.
Yeni varyantın bronş ve akciğer dokusunda ne kadar hızlı çoğaldığını inceleyen bilim insanları bu sonuçların Omicron'un neden çok bulaşıcı ancak daha hafif bir hastalığa neden olduğunu açıkladığı görüşünde.
EN ETKİLİ AŞI HANGİSİ?
İki doz aşının Omicron varyantına karşı etkisiz kalabileceği sonucuna ulaşan Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) araştırması ile 3. doz sonrası en fazla koruna sağlayan aşıyı belirledi.
UKHSA'ya göre Altı ay önce bir Astrazeneca aşısı yaptırdıysanız, aşının semptomatik bir Omicron enfeksiyonuna karşı etkinliği sıfıra yakındır. İlk iki aşınız Astrazeneca ise, bir Pfizer güçlendirici aşısı olmanız durumunda etkinlik yüzde 70 seviyesine ulaşıyor.
İŞTE EN ÇOK ETKİLENEN YAŞ GRUBU
Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'nın Danışma Komitesi'nde yer alan Dr Coetzee, önceki dalgalarda olduğu gibi Omicron'da da önce gençlerin hastalandığını söylüyor.