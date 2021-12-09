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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'dan Rusya açıklaması

#ALMANYA#RUSYA#Annalena Baerbock
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbockdan Rusya açıklaması

Almanya'nın çiçeği burnunda Dışişleri Bakanı Baerbock: "Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek" açıklamasında bulundu.

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Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ilk yurt dışı gezisini gerçekleştirdiği Fransa’da düzenlenen basın toplantısında, "Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek bir siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek. Çözümleri ancak diplomatik yoldan bulabiliriz" dedi.

Almanya’da 16 yıllık Angela Merkel döneminin sona ermesinin ardından kurulan koalisyon hükümetinin Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ilk yurt dışı gezisini Fransa’ya gerçekleştirdi.

Bakan Baerbock, başkent Paris’te Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısına katıldı. Baerbock, Rusya’yı komşu Ukrayna’ya karşı herhangi bir militarist harekette bulunursa “yüksek siyasi ve ekonomik bedel” ödeyeceği konusunda uyardı.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbockdan Rusya açıklaması

Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığmasına konusunda Avrupa’nın ortak bir tutum göstermesi gerektiğini Baerbock, "Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği bizim için müzakereye açık değil” diyerek önceliğin "askeri bir tırmanışı" önlemek olması gerektiğini kaydetti.

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Baerbock, "Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek bir siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek. Çözümleri ancak diplomatik yoldan bulabiliriz ve ikimiz de (bu konuda) kişisel olarak bu konuyla ilgilenmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

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#ALMANYA#RUSYA#Annalena Baerbock

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