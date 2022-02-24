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Almanya Başbakanı Scholz: "Putin bu savaşı kazanamayacak"

#Olaf Scholz#Rusya#Ukrayna
Almanya Başbakanı Scholz: Putin bu savaşı kazanamayacak

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, “Putin'in kendi kardeşlerine karşı açtığı savaşı kazanamayacak” dedi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı askeri saldırının ardından bu gün üçüncü kez açıklama yaptı. Yaşanılan savaşı Rus halkının onaylamadığını Putin’in tek başına aldığı bir karar olduğunu ifade eden Scholz, Ukrayna'ya saldırdıktan sonra daha fazla ülkeyi hedef almaması konusunda Rusya’ya uyarıda bulunarak, “Putin'in kendi kardeşlerine karşı açtığı savaşı kazanamayacak” dedi.

"PUTİN ZAMANI GERİ ALMAK İSTİYOR”

Scholz, "Putin zamanı geri almak istiyor. Ama Soğuk Savaş dönemine, 1989'a dönüş yok. Başkan Putin Ukrayna'ya saldırarak zamanı geri almak istiyor. Süper güçlerin dünyayı kendi aralarında böldüğü Soğuk Savaş günlerine geri dönüş yok. Ukrayna'nın egemenliğinin Rusya tarafından ihlal edilmesini kabul etmeyeceğiz” dedi.

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Putin'i savaşa karşı uyardıklarını aktaran Scholz, “Ona açıkça söyledim. Bu savaş ciddi bir hatadır. Putin tüm uyarıları ve çabaları görmezden geldi. Bunun tüm sorumluluğunu tek başına üstlendi. Putin bu savaşı kazanamayacak. Ukraynalılar özgürlük ve demokrasi istiyorlar" dedi.

“SAVAŞ ALMANYA İÇİN İKİ SAAT UÇUŞ MESAFESİNDE”

Savaşın Almanya için iki saat uçuş mesafesinde olduğunu belirten Schozl, “Ukraynalı aileler hava saldırısı sığınaklarında oturuyor. Putin, NATO'nun tüm üyelerini savunma kararlılığını hafife almamalı. Artık mesele bu çatışmanın diğer Avrupa ülkelerine yayılmamasını sağlamak meselesidir” ifadelerini kullanarak, saldırılardan yalnızca Putin’i sorumlu tuttu.

“YAKLAŞIK 80 YILDIR AVRUPA'DA BENZERİNİ GÖRMEDİĞİMİZ BİR SAVAŞIN BAŞLANGICINA TANIK OLUYORUZ”

Scholz, “Yaklaşık 80 yıldır Avrupa'da benzerini görmediğimiz bir savaşın başlangıcına tanık oluyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya askeri saldırı başlatma kararı aldı. Bu bağımsız, egemen bir ülkeye yapılan bir saldırıdır. Hiçbir şey ve hiç kimse bunu haklı çıkaramaz” dedi.

Scholz, “Bu, Avrupa içindeki sınırları zorla kaydırma, hatta belki de bütün bir ülkeyi dünya haritasından silme girişimidir. Başkan Putin, Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin temel ilkelerinden ve Avrupa barış kaydıyla olarak ayrıldı” ifadelerini kullandı.

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“UKRAYNA'NIN EGEMENLİĞİNİN RUSYA TARAFINDAN İHLAL EDİLMESİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ”

Rusya'nın kardeş halkı olan Ukrayna'nın sayısız vatandaşının hayatını tehlikeye attığını aktaran Scholz, “Bu sabah bir telefon görüşmesinde Başkan Zelenskiy'e şunları söyledim, Ukrayna halkı ve onların özgürce seçilmiş hükümeti tam bir dayanışma içerisindeyiz. Ukrayna'nın egemenliğinin Rusya tarafından ihlal edilmesini kabul etmeyeceğiz” dedi.

Putin'i Ukrayna'ya karşı bir savaşa karşı defalarca uyardıklarını dile getiren Scholz, “Bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce onunla Kremlin'de birkaç saat kişisel görüşmeler yaptım ve ona açıkça söyledim: Bu savaş ciddi bir hata olur. Rus halkına ve kendi ülkesinin geleceğine de ciddi zararlar verirdi” dedi.

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“PUTİN, DİPLOMATİK BİR ÇIKIŞ YOLU BULMAK İÇİN TÜM UYARILARI VE ÇABALARI GÖRMEZDEN GELDİ”

“Başkan Putin, diplomatik bir çıkış yolu bulmak için tüm uyarıları ve çabaları görmezden geldi” ifadelerini kullanan Scholz, Bir kez daha, mümkün olan en güçlü ifadelerle Başkan Putin'e sesleniyorum: Derhal bu savaşı ve operasyonlarını durdurun. Rus birliklerini Ukrayna'dan çekin. Donetsk ve Luhansk bölgelerinin yasa dışı tanınmasını iptal edin. Avrupa Birliği, NATO ve G7'deki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, bütün bir ekonomik yaptırım paketi üzerinde anlaştık” dedi.

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanımasının ardından ilk yaptırımları zaten uyguladıklarını açıklayan Scholz, “Kuzey Akım 2 gaz boru hattının sertifikasyonunu askıya aldık. Bugün Ukrayna'ya yapılan saldırının ışığında, daha derin yaptırımlar uyguluyoruz. Rus ekonomisine çok sert etkileyecektir” dedi.

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#Olaf Scholz#Rusya#Ukrayna

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