Alman vatandaşlığına İsrail şartı!

Haberin Devamı

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırılarına devam ederken, Almanya'nın Tel Aviv'e koşulsuz desteği dikkat çekiyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz dünya çapında gelen çağrıların aksine 'ateşkes ya da uzun bir ara' talebinin doğru olmadığını, İsrail'in meşru müdafaa hakkını kullandığını öne sürerken Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinden 'tartışmalara neden olacak' bir karar geldi.



Alman basınında yer alan haberlere göre, eyalette Alman vatandaşlığı kazanmak isteyenler 'İsrail'in var olma hakkını' tanıdıklarını ve 'İsrail Devleti'nin varlığına yönelik her türlü çabayı kınadıklarını' yazılı olarak teyit etmek zorundalar.

Haberin Devamı

İÇİŞLERİ BAKANI DOĞRULADI: GENELGE GÖNDERİLDİ

Eyalet İçişleri Bakanı Tamara Zieschang da Kasım ayının sonunda ilçelere konuya ilişkin bir genelge gönderildiğini belirterek, Almanya vatandaşlığı için başvuru yapan kişilerin İsrail'in varlığını kabul ettiklerini beyan etmelerinin zorunlu hale getirildiğini duyurdu.



Zieschang, vatandaşlığa kabul edilen insanların 'Yahudi karşıtı' tutumlarının olup olmadığına dair göstergelere dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, genelgede "İsrail'in var olma hakkının Almanya'nın varlık nedeni" olduğu belirtildi.

REDDEDENLER VATANDAŞLIĞA KABUL EDİLMEYECEK

Belediyelere gönderilen genelgede başvuru sahibinin beyanda bulunmayı reddetmesi durumunda, bunun dosyaya not edilmesi vatandaşlığa kabul başvurusunun reddedilmesi gerektiği belirtildi.