Alman RND'den dikkat çeken Hakan Fidan analizi: Her şeyi bilen adam

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabine dünyada geniş yer bulmaya devam ediyor.

Uluslararası ajanlar, pek çok gazete ve televizyon objektiflerini Türkiye'ye çevirmiş durumda.

Seçim döneminde Türkiye'yi yakından takip eden Alman basını yeni dışişleri bakanı Hakan Fidan'lı yeni Türkiye dış politikasını mercek altına aldı.

Alman medya kurumu Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) yeni Dışişleri Bakanı Fidan için çarpıcı bir analiz kaleme aldı.

'TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ ADAMLARINDAN BİRİ'

'Her şeyi bilen adam: Hakan Fidan Türkiye'nin yeni dışişleri bakanı' başlığını atan RND 'MİT'in başında 13 yıl geçirdikten sonra, neredeyse hiç kimse Fidan kadar çok sır bilmiyor. Bu onu Türkiye'nin en güçlü adamlarından biri yapıyor' dedi.

'Türkiye'de herkes Fidan'ın adını biliyor ama kamuoyu onun hakkında çok az şey biliyor' diyen Alman haber sitesi Fidan yönetimindeki MİT'in yurtdışında imza attığı başarılı operasyonlara dikkat çekti.

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MİT'in yurtdışından yüzden fazla FETÖ firarisini Türkiye'ye getirdiğini yazan RND, Fidan için dış politikanın yeni bir alan olmadığını belirtti ve şu değerlendirmede bulundu;

'Dış politika, Fidan için yeni bir alan değil. Tam tersine birçok rolde, yıllarca arka planda tüm önemli dış politika kararlarına dahil oldu. Erdoğan'ın 'gölge dışişleri bakanı' olarak Türkiye'nin İsrail ve Mısır ile yakınlaşması için gizli görüşmeler hazırladı, Ukrayna ihtilafında arabuluculuk yapmak için Kiev ve Moskova ile yakın temaslar sürdürdü.'

Gözden Kaçmasın Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü Haberi görüntüle

Fidan'ın uluslararası bağlantılarının iyi olduğuna dikkat çeken RBD 'Fidan Washington ve Moskova gibi birçok önemli gezide Erdoğan ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na eşlik etti. Gizli servisin başı olmasına rağmen, Fidan yalnızca diplomatik beceriler sergilemedi' dedi.

Fidan'ın aynı zamanda bir stratejik düşünür olduğuna vurgu yapan RND, 'Yeni pozisyonunda her iki niteliğe de ihtiyacı olacak' dedi.

Söz konusu haberde Fidan'ın masasındaki başlıklara da yer verildi.

RND, AB ile ilişkiler, İsveç'in NATO üyeliği ve Türk - Yunan ilişkilerinin Fidan'ın önündeki en önemli konular olduğunun altını çizdi.

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YUNAN BASININDAN SKANDAL MANŞET

CNN Yunanistan ise 'Türkiye ve Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren general' başlığıyla skandal bir haber yayımladı.

Haberde 'Edinilen bilgiye göre, Ağustos 2020'de Oruç Reis krizi sırasında Akar'a Türk Filosunun neredeyse tamamını Yunan filosuna karşı konuşlandırmayı öneren " savaş " tamtamlarını çalan Güler'di' ifadelerine yer verildi.

CNN Yunanistan geçen yıl ilkbaharda bu kez havada yaşanan Türk-Yunan geriliminden de Yaşar Güler'i sorumlu olduğunu iddia etti.