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Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü

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#Hakan Fidan#Anthony Bilinken#Abd
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 09:29

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Görüşmede, İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alındı.

BLİNKEN'DEN TEBRİK

Blinken, Bakan Hakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Her iki bakan, iki ülke arasında ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa süre zarfında tekrar görüşme iradelerini vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Blinken, Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Görüşmede ayrıca, İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alınmıştır. Her iki bakan, iki ülke arasında ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa süre zarfında tekrar görüşme iradelerini vurgulamışlardır.'

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#Hakan Fidan#Anthony Bilinken#Abd

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