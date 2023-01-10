Alman basınından çarpıcı Türkiye analizi... 'Şaşırtıcı yükseliş' başlığı ile duyurdular!

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Dünyanın birçok kriz bölgesinde Türkiye'nin güçlenen savunma sanayiinin imzasını taşıyan silahlar yer alıyor.

Özellikle SİHA'ların başarıları sonrası pek çok ülke bu silahları satın almak için adeta sıraya girerken Alman basınından dikkat çeken bir analiz geldi.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Welt, Türkiye'nin güçlenen savunma sanayiini mercek altına aldı.

'Türkiye'nin bir silahlanma gücü olarak şaşırtıcı yükselişi' başlıklı haberde Ankara'nın Almanya ile yaşadığı sorun sonrası kendi kendine yeter seviyeye hızla yaklaştığı yorumuna yer verildi.

Türkiye'nin 20 yıl önce Alman savunma şirketleri Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ve Rheinmetall'den 1000 adet Leopard 2 muharebe tankı sipariş etmek istediğinin ancak anlaşmadan bir sonuç çıkmadığının hatırlatıldığı haberde şu ifadelere yer verildi;

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'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kendi kendine silah tedarik eden bir ülke haline gelmesini istiyor. Dışarıdan silah satın almak yerine kendi güçlü savunma sanayiini kuruyor.'

Die Welt, 'TF-X' olarak bilinen Milli Muharip Uçak modelinin ilk kez martta dünya kamuoyuna tanıtılması beklendiğini de okurları ile paylaştı.

Aynı haberde Erdoğan'ın Türkiye'yi kuruluşunun 100'üncü yılında 'silah endüstrisinde en iyi oyuncu' olarak sunmak istediğinin altı çizildi.

Die Welt haberinde Türkiye'nin 2021 yılında gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2,1'ini savunmaya ayırdığı bilgisine de yer verdi.

'Erdoğan, ambargolar sonrası başka kaynaklar bulmak zorunda kaldı' yorumunda bulunan gazete Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişinin Batı savunma ittifakının üyesi olan ülkelerin Türkiye'ye karşı uyguladığı yaptırımlar ve silah ambargolarıyla da yakından bağlantılı olduğuna işaret etti.

Bayraktar TB2’lere ayrı parantez açılan haberde 'Türk şirketi, geçtiğimiz günlerde gelecekte bir askeri gemiye insansız iniş yapması bile beklenen yaklaşık 15 metre uzunluğundaki Kızılelma savaş uçağının ilk uçuşunu da gerçekleştirdi' denildi.

Gözden Kaçmasın Rus basınından dikkat çeken SİHA analizi: Küresel ilgi odağı haline geldi Haberi görüntüle

Benzer bir analiz geçtiğimiz günlerde Rus basınından da gelmişti. BAYKAR Teknoloji’nin lideri Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları manşetten duyuran Russia Today (RT) Türk SİHA'ları için şu değerlendirmede bulunmuştu;

'Drone üreticisi, Azerbaycan'ın Bayraktar TB2'lerini 2020 Dağlık Karabağ ihtilafında Ermenistan'a karşı büyük bir etki yaratmak için konuşlandırmasının ardından küresel ilgi odağı haline geldi.'

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SİHA'nın şimdiden bir düzineden fazla ülkeye satıldığına vurgu yapan RT, 'Baykar'ın ihracatı geçen yıl %78 artarak 1.18 milyar dolara ulaştı' dedi.