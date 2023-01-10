Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Baykar DİHA'dan başarılı test! Dikey kalkış yapıyor

Güncelleme Tarihi:

#Baykar#DİHA#Dikey Kalkış
Baykar DİHAdan başarılı test Dikey kalkış yapıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 07:25

Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), 8 bin feet Operasyonel İrtifa Uçuş testini başarıyla tamamladı.

Haberin Devamı

Baykar, Bayraktar DİHA'nın 8000 feet operasyonel irtifa uçuşu gerçekleştirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle paylaşılan o anlarda, "Bayraktar DİHA 8000 feet Operasyonel İrtifa Uçuşu" ifadelerine yer verildi.

BAYRAKTAR DİHA'NIN ÖZELLİKLERİ

2023 yılında hizmete girmesi planlanan araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. Bayraktar DİHA TCG Anadolu Gemisine de konuşlanabilecek.

Gözden Kaçmasın

Yılın ilk Kabine Toplantısı sona erdi... Cumhurbaşkanı Erdoğandan açıkladı: 2023te otoyol ve köprü hizmetlerinde artış olmayacakYılın ilk Kabine Toplantısı sona erdi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı: 2023'te otoyol ve köprü hizmetlerinde artış olmayacakHaberi Görüntüle

İlk defa 2019 yılında BAYKAR Savunma tarafından duyurulan DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek taktik İHA sınıfında bir hava aracı.

Otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilme özelliklerine sahip. Elektrikli motora sahip olan DİHA, kalkış yaptığı süre zarfından sonra seyir uçuş moduna geçerek, yakıt motorunu kullanmış olacak.

Haberin Devamı

DİHA sisteminde başta otomatik rota takibi, hedef takibi ve tespiti, çember atma ve eve dönüş modları şeklinde birçok yapay zekaya bağlı kontroller var.

Son derece hızlı manevra, dar alanlarda göreve hızlı başlama ve pistsiz uçuş yeteneği de bulunuyor.

Bu özellikleriyle havada inceleme ve gizli görevler için yapılan çalışmalarda kullanılacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Baykar#DİHA#Dikey Kalkış

BAKMADAN GEÇME!

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı Sirke sürmek iyileştirir mi Hangi hastalıkların habercisi

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı? Sirke sürmek iyileştirir mi? Hangi hastalıkların habercisi?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020
Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı Tavuk suyunun sırrı ne Hasta çorbası nasıl olmalı Hepsini uzmanlara sorduk...

Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı? Tavuk suyunun sırrı ne? 'Hasta çorbası' nasıl olmalı? Hepsini uzmanlara sorduk...

#Sağlık