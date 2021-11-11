Alman bakandan korkutan sözler: Korona kısıtlamaları geri gelmezse kışı atlatamayız!

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Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Almanya'nın rekor sayıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla mücadele etmek ve kışı atlatmak için daha fazla “kısıtlamaya” ihtiyacı olduğunu söyledi.

Gelecek ayın başlarında Şansölye Angela Merkel'in yerini almayı hedefleyen Scholz, artan vaka sayıları nedeniyle Kovid-19'a karşı alınacak önlemlerin değerlendirildiği Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Kovid-19 pandemisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin rekor sayıda yeni Kovid-19 vakasıyla mücadele ettiğini hatırlatan Scholz, “Almanya'nın 'kışı atlatması için' daha fazla Kovid-19 kısıtlamasına ihtiyacı" olduğunu dile getirdi.

"Şu anda ihtiyacımız olan şey, ülkenin tek hedefte bir araya gelmesi" diyen Scholz, yeni kısıtlamalara karar vermek için eyalet başbakanlarıyla bir toplantı çağrısında bulundu.

Scholz, ülke genelinde aşı merkezlerinin yeniden açılmasını ve devletin herkese ücretsiz Kovid-19 testi sağlaması gerektiğini savundu.

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Alman muhalif partileri, Scholz’u Kovid-19’da yeni vakaların artmasında sessiz kalarak, 26 Eylül’deki seçimlerin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında yeni hükümeti kurma hedefine daha fazla odaklanması nedeniyle eleştiriyordu.

Öte yandan, bugün Federal Meclis'te artan vaka sayıları nedeniyle Kovid-19'a karşı alınacak önlemler tartışılıyor.

Meclis oturumunda, özellikle iş yerlerinde Almanca aşılanmış, iyileşmiş, test edilmiş kelimelerinin ilk harfleriyle simgelenen 3G kuralının (Geimpft, Genesen, Getestet) getirilmesi planlanıyor. Buna göre iş yerine gitmek isteyen kişilerin aşı olması, Kovid-19'dan iyileşmiş olması veya her gün test yaptırması gerekecek.

Ayrıca ülke çapında 2G (aşılanmış veya iyileşmiş) kuralı getirilmesi de tartışılıyor. Saksonya, restoranlar, kafeler ve kültürel tesisler gibi kamusal yaşamın birçok alanında 2G kuralını uygulayan ilk eyalet oldu.

Başkent Berlin’de de 15 Kasım’dan itibaren restoranlar, barlar, spor salonları ve kuaförlerde 2G kuralını (aşılanmış veya iyileşmiş) uygulayacak.

Kovid-19 salgınının dördüncü dalgasını yaşayan Almanya, artan vaka sayılarını kontrol altına almaya çalışıyor.

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Ülkede günlük Kovid-19 vaka sayısı, salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 50 bin 196 vaka tespit edilirken, bu salgının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük vaka" olarak kayıtlara geçti.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 4 milyon 894 bin 250'ye yükseldiği ülkede, aktif vaka sayısı da 331 bin 200'e çıkarak salgının dördüncü dalgasında zirveye ulaştı.

Son 24 saatte 235 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 97 bin 198'e çıktı.

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Ülkede 56 milyon kişi tam olarak aşılanmasına rağmen hala yüzde 23'ü aşılanmadı.

Almanya genelindeki haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 249 olarak belirlendi.





AŞILANMAYANLARIN SALGINI YAŞANIYOR

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, vaka sayılarının yükselmesine ilişkin olarak ülkede aşılanmayanların salgınının yaşandığını söylemişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de günlük vakaların artmasından dolayı hükümet olarak endişeli olduklarını bildirmişti.

Almanya'da, son 24 saatte tespit edilen 50 bin 196 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ile bugüne kadarki "en yüksek günlük vaka sayısı" kayıtlara geçti.

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YOĞUN BAKIMLARDA PERSONEL YETERSİZLİĞİ MEVCUT

Öte yandan yoğun bakım ünitelerinde ağır hasta sayısının 10 Kasım itibarıyla 2 bin 739 olduğu, bunlardan 1.403'ünün entübe edildiği belirtildi.

Ülke genelinde hem yatak eksikliği hem de sağlık personeli yetersizliği nedeniyle vaka sayılarının daha artması durumunda Almanya'da daha büyük sıkıntıların olabileceği ifade ediliyor.