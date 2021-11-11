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HABERLERDünya Haberleri

Koronavirüs aşısını geliştiren Oxford ekibinden yeni aşı... İnsanlı denemeleri başlıyor!

#Oxford#Ebola#Dünya
Koronavirüs aşısını geliştiren Oxford ekibinden yeni aşı... İnsanlı denemeleri başlıyor

AstraZeneca Kovid-19 aşısının arkasındaki ekip tarafından geliştirilen Ebola aşısının insanlı denemeler bugün başlıyor.

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AstraZeneca koronavirüs aşısını geliştiren Oxford Üniversitesi ekibi şimdi de Ebola için umut olmaya hazırlanıyor.

Ekip geliştirdiği Ebola aşısının ilk insanlı denemelerine bugün başlıyor. İlk insanlı denemeler 18 ile 55 yaşları arasındaki 26 kişi ile yapılacak.

En yaygın ve ölümcül iki tür olan Ebola'nın Zaire ve Sudan suşlarıyla mücadele etmek için tasarlanan aşıda sonuçların 2022'nin ikinci yarısında açıklanması bekleniyor.

Altı ay boyunca bu 26 kişiyi mercek altına alacak olan Oxford ekibi, aşının yan etkilerini, en iyi sonuç veren dozunu saptayacak.

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Konu ile ilgili yapılan açıklamada aşının bir şempanze soğuk algınlığı virüsünün zayıflatılmış bir versiyonu olan ChAdOx1 virüsüne dayalı olduğu ve genetiği değiştirilmiş ve böylece insanlarda kopyalanması imkansız hale getirilmiş olduğu bilgisine yer verildi.

Söz konusu yöntem Oxford-AstraZeneca Covid aşısında başarıyla kullanılmıştır. Başka bir deyişle ekip aynı yöntem ile Ebola için aşı geliştirmiş oldu.

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EN ÖLÜMCÜL HASTALIKLARDAN BİRİ

İnsanlara bulaşan 4 adet Ebola türü bulunuyor. Bunlardan 'Zaire' olarak adlandırılan tür, tedavi olunmaması durumunda yüzde 70 ila 90 arasında bir ölüm riskini beraberinde getiriyor.

Söz konusu tür 2014 ila 2016 yılları arasında Afrika'da 30 binden fazla kişide görüşmüş ve 14 bine yakın kişinin hayatına mal olmuştu.

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