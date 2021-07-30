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Dünya
AA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Aliyev'den Erdoğan'a, Türkiye'deki orman yangınlarında ölenler için taziye mesajı

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Aliyev'den Erdoğan'a, Türkiye'deki orman yangınlarında ölenler için taziye mesajı

İlham Aliyev, "Azerbaycan hükümeti ve halkı, her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türk halkı ile dayanışma içindedir ve onun yanındadır." dedi. Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye ekipler gönderecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev mesajında, kardeş Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan şiddetli orman yangınları ve sonuçlarının kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

Erdoğan'ın liderliğindeki hükümetin attığı kararlı adımlar sayesinde azimli ve mücadeleci Türk halkının bu felaketi kısa sürede atlatacağından emin olduğunu kaydeden Aliyev, mesajında, "Azerbaycan hükümeti ve halkı, her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türk halkı ile dayanışma içindedir ve onun yanındadır." ifadesini kullandı.

Son dakika: Orman Genel Müdürlüğünden yangınlara ilişkin açıklama
Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü'nden yangınlara ilişkin açıklama!

Aliyev, şahsı ve Azerbaycan halkı adına, yangınlarda hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziyelerini sundu yaralılara acil şifalar diledi.

Aliyevden Erdoğana, Türkiyedeki orman yangınlarında ölenler için taziye mesajı

AZERBAYCAN ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEYE DESTEK İÇİN TÜRKİYE'YE EKİPLER GÖNDERECEK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, orman yangınlarının söndürülmesi ve kontrol altına alınmasına destek olması amacıyla Türkiye'ye ekiplerin gönderilmesi hususunda talimat verdiğini bildirdi.

Hacıyev, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Başbakanı ve Olağanüstü Haller Bakanı'na gerekli talimatları verdi. İlgili devlet kurumları Türk muadilleriyle temasa geçti ve yardım ekipleri en kısa sürede kardeş ülkeye hareket edecek." ifadelerini kullandı.

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