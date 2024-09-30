Çoğumuz kafayı kaldırıp bakmıyoruz bile ama bu alanlar tam bir bakteri yuvası| İşte banyo temizliğinde gözden kaçırdığımız o alanlar

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DUŞ PERDESİ

Duş kabinleri çıktığından beri duş perdeleri çok sık kullanılmasa da hala pek çok evde bu perdeler kullanılıyor. Ve bu konuda korkunç bir istatistik var.

Telegraph'ta yer alan habere göre 2023 yılında yapılan bir araştırma, duş perdelerinin klozetten 60 kat daha fazla bakteri barındırabileceğini, duşun sıcaklığı ve neminin, mikropların çoğalması için mükemmel bir ortam yarattığını ortaya koydu. Bu nedenle duşu her kullandığınızda duş perdesini mümkün olduğunca açtığınızdan emin olun ve bakterilerin üremesini teşvik edecek şekilde sıkışık bırakmayın.

Düzenli aralıklarla duş perdesinin halkalarını çıkararak yıkayın. Duş perdeleri çamaşır makinesinde hassas programda da yıkanabilir. Perdeyle birlikte tambura bir çay bardağı dolusu bikarbonat atın, yumuşatıcı çekmecesine aynı miktarda beyaz sirke ekleyin ve normalde kullandığınız deterjan miktarının yarısını kullanın. Perdeyle birlikte bir havlu koyun, bu sıkma döngüsü sırasında perdenin yıpranmasını önler.





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HAVALANDIRMA FANI

Aspiratör, banyonun görünmeyen kahramanıdır. Nemi ve havayla taşınan kirleticileri ortamdan uzaklaştırarak banyonuzun hijyenik kalmasına sağlar ve küflenmesini önler. Çoğumuz kafamızı kaldırıp bu fanların temizliğini yapmayı atlıyoruz.

Banyodaki fanın da belli aralıklarla temizlenmesi gerekiyor. Elektrikli süpürgenizin küçük başlığı ile ızgaranın üzerinden geçebilirsiniz. Ya da uzatılabilir bir mop başlığına mikrofiber toz bezi takarak banyo temizliğine dahil edebilirsiniz.

Temizlemeden önce mutlaka fana giden gücü kapatın. Klipsleri serbest bırakarak veya bir tornavida ile vidaları sökerek kapağı çıkarmadan önce yüzeydeki kirleri temizlemek için aspiratörün tozunu alın.

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Kapağı beş dakika boyunca sabunlu su dolu bir kaba koyun, ardından durulamadan önce inatçı kirleri çıkarmak için bir sünger veya mikrofiber bezle hafifçe ovalayın. Tamamen kuruması için temiz bir kurulama bezinin üzerine bırakın. Filtre varsa çıkarın, yıkayın ve aspiratör kapağıyla birlikte kurumaya bırakın.

Ünitenin içini temizlemek için toz bezinizi veya elektrikli süpürgenin aralıklar için kullanılan başlığını kullanın. Mikrofiber bir bezi sıcak suya batırın, ardından sıkabildiğiniz kadar sıkın ve ünitenin içini temizleyin.

Üniteyi yeniden monte etmeden önce her şeyin tamamen kuru olduğundan emin olun.





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KAPI KOLLARI VE IŞIK DÜĞMELERİ

Maalesef tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamayan insanlardan var. Bu kişilerinel yıkmamama davranışını kontrol etmemiz zordur ama tuvaletlerimizi temizlerken bunu dikkate alabiliriz. Rutin tuvalet temizliğinizde, banyo kapısının her iki yanındaki kapı kollarına, ışık düğmelerine biraz dikkat etmeyi unutmayın.

Mikrofiber bir bez alın, çok hafifçe antibakteriyel temizleyici püskürtün ama çok nemli olmamasına dikkat edin. Kapı kollarını, ışık düğmelerini bu bezle silin.

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LAVABONUN UNUTULAN PARÇALARI

En üstünkörü banyo temizliği sırasında hepimiz lavaboyu sileriz, ancak bazen sabunlu kalıntıların birikebileceği ayaklı lavaboların alt tarafını unuturuz. Düzenli olarak yaparsanız temizlenmesi birkaç saniye sürer ancak uzun zaman beklersek biraz daha uzun sürebilir.

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Musluk deliği, tahliye ve gider deliğine de düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Oldukça hızlı bir şekilde kirlenebildikleri için haftalık temizliğinizde çok amaçlı temizleyici ve mikrofiber bir bez ile bu alanları da temizleyin.

Giderin kendisi sabun kalıntıları, kozmetikler, saç, kıl vb. ile tıkanabilir. Bu nedenle ayda en az bir kez iyice temizleyin.

Bir çay bardağı dolusu bikarbonat sodayı gider deliğinden aşağıya dökün, ardından yavaşça iki bardak beyaz sirke ekleyin. 15 dakika ila bir saat beklettikten sonra bir çaydanlık kaynar su dökün.

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TUVALETTEKİ KUYTU KÖŞELER

Kimse istemez ama hepimiz tuvaletin arkasını temizlemek zorundayız. Hazır başlamışken, düzenli temizliğinize ek olarak, her iki haftada bir klozet kapağını da derinlemesine temizleyin.

Eski bir diş fırçası kullanarak menteşeleri ve diğer sabitleme parçalarını çok amaçlı temizleyiciyle fırçalayın, ardından bir bezle temizleyin.

Tuvalet kağıdı tutucuları da temizlemeden geçmeyin.

DİŞ FIRÇASI TUTUCUSU

En temizi diş fırçanızı kullandıktan sonra dolaba kaldırmak. Çünkü sifonu her çektiğinizde su parçacıklarının ve bununla birlikte idrar ve dışkının ne kadar uzağa gidebileceğine ilişkin o korkunç istatistik var.

E. coli, norovirüs ve C. difficile gibi patojenler sifonu çektikten sonra bile klozette kalabilir. Herkes tuvaleti kullandıktan sonra kapağı kapatarak sifonu çekmiyor. Siz diş fırçanızı kaldırsanız bile, diş fırçası tutucunuz, güzellik ürünlerinizin, saç fırçalarınızın ve benzerlerinin bulunduğu lavabonun üzerindeki raf bir bakteri yuvası haline gelebilir.

Bölgeyi antibakteriyel bir temizleyici kullanarak düzenli olarak silin ve diş fırçası tutucunuzun bardak kısmını mümkün olduğunca sık, ancak haftada en az iki kez yıkayın.