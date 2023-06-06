Al Jazeera'dan çarpıcı Erdoğan analizi: İşbirliğinin devam etmesini sağlayacak

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Seçim sürecinde Türkiye'yi yakından takip eden dünya basının Türkiye'ye olan ilgisi devam ediyor.

Bu süreçte Ankara'daki gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşan Al Jazeera'dan dikkat çeken bir analiz geldi.

'Erdoğan'ın yeniden seçilmesi Türkiye-Körfez ilişkileri açısından ne anlama geliyor?' sorusuna yanıt arayan Al Jazeera Erdoğan'ın etkisine şu ifadelerle dikkat çekti;

'Türkiye cumhurbaşkanının bölgesel liderlerle kişisel bağlarının yanı sıra ekonomik ve savunma anlaşmaları ilişkileri artıracak.'

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Erdoğan'ın seçim zaferini tebrik eden ilk liderin Katar Emiri Tamim bin Hamad es-Sani olduğunun altının çekildiği haberde 'diğer Körfez liderleri de aynı şeyi yaparak Türkiye ile bağları güçlendirme isteklerini dile getirdiler' ifadesine yer verildi.

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Erdoğan'ın yakın dönemde körfez ülkelerini ziyaret edebileceğini yazan Al Jazeera haberinde şu değerlendirmeye yer verdi;

'Bugünden 2028'e kadar, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri Ankara ile ilişkilerinde işlerin her zamanki gibi olmasını bekleyebilirler.'

Haberde 'Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, birçok Körfez yetkilisini rahatlattı çünkü rakibi Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin KİK'e yönelik dış politikasını muhtemelen onların çıkarlarını baltalayacak şekilde değiştirmiş olacaktı. Özellikle Katar'ın, Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda Ankara ile ilişkilerinin derecesinin düşmesinden korkmak için nedenleri vardı' ifadelerine yer verildi.

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Erdoğan'ın seçimi kazanmasından birkaç gün sonra, Türkiye ve BAE'nin ikili ticaretlerini önümüzdeki beş yıl içinde 40 milyar dolara çıkarmayı amaçlayan bir işbirliği anlaşmasını onayladığını hatırlatan Ak Jazeera bu adımın her iki ekonominin de büyümesine yardımcı olabileceğinin altını çizdi.

'TÜRK ŞİRKETLERİ ÖZEL BİR ROL OYNAYABİLİR'

'Türk şirketleri, eğlenceden turizme ve gıda üretimine kadar pek çok sektörde, KİK ülkelerinin hidrokarbonlara olan bağımlılıklarından kurtulmalarına yardımcı olmada önemli bir rol oynayabilir' diyen Al jazeera Körfez pazarındaki Türk firmalarına da dikkat çekti.

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Haberde 'Türk firmaları, özellikle inşaat sektöründe, uzun süredir Körfez pazarlarına girerek havalimanlarından otoyollara, stadyumlardan yüksek binalara kadar mega projelerin büyümesine katkıda bulundu' ifadelerine yer verildi.

'Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 stratejisinin önemli bir ayağı olan yerli savunma sanayisini geliştiren savunma sektörü de var' diyen Al Jazeera Türkiye'nin savunma sanayisinin Suudi Vizyonu 2030'a entegre edilebileceğini belirtti.

Ankara'nın Riyad ve Abu Dabi ile yakınlaşması hız kazanmaya devam edeceğini yazan Al Jazeera haberinde Katar Üniversitesi'nde araştırmacı olan Sinem Cengiz'in görüşlerine de yer verdi.

Cengiz 'Türkiye-Körfez ilişkilerinin son yirmi yılda olduğu gibi muhtemelen kişisel bir yapıya sahip olmaya devam etmesi muhtemel' dedi.

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Cengiz, Erdoğan'ın 5 yıl daha görevde olmasının işbirliğinin devam etmesini sağlayacağının altını çizdi.