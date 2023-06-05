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Forbes'tan çarpıcı Hakan Fidan analizi: Türkiye'nin istihbarat şefi bir numaralı diplomat oldu

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#Hakan Fidan#Türkiye#Dünya
Forbestan çarpıcı Hakan Fidan analizi: Türkiyenin istihbarat şefi bir numaralı diplomat oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 09:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde bir basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye Yüzyılı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısını ve Yeni Kabinesi'ni açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabine dünyada geniş yer bulurken Forbes dergisi yeni dışişleri bakanı Halan fidan için çarpıcı bir analiz kaleme aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen programda ’Türkiye Yüzyılı Kabinesi’ni açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamaları dünyada geniş yer bulmaya devam ediyor. Uluslararası ajanlar, pek çok gazete ve televizyon objektiflerini Türkiye'ye çevirmiş durumda.

Dünyada en dikkat çeken isim ise Hakan Fidan olmuş durumda. Forbes Türkiye'nin yeni dışişleri bakanı için dikkat çeken bir analiz yayınladı.

ABD'li derdi 'Türkiye'nin istihbarat şefi bir numaralı diplomat oldu' başlıklı yazıda şu ifadelere yer verdi;

'Bu değişim sadece bürokratik bir değişiklik değil; ABD'den Avrupa Birliği'ne, Rusya'dan Ortadoğu'nun labirent siyasetine kadar her dış paydaşa açık bir çağrıdır. İstihbarat portföyü, onu ülkenin siyasi manzarasında önemli bir figür olarak şekillendirerek, uluslararası ilişkilere katılımını yıllarca dikte etti.'

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Forbes yeni görevinin Fidan'a küresel sahnede silinmez bir iz bırakmak için çok önemli bir fırsat sunduğunun altını çizdi.

'Fidan zaten Türkiye'nin en önemli dış politika aktörlerinden biriydi' diyen Forbes yazıda şu ifadelere yer verdi;

'BBC muhabiri, Birleşik Krallık Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi eski Uzman Danışmanı ve düşünce kuruluşu analisti olarak görev yaptığım süre boyunca, devlet başkanları, üst düzey istihbarat görevlileri, bakanlar, politikacılar gibi bir dizi etkili şahsiyetle etkileşimde bulunma ayrıcalığına sahip oldum. Dünyanın dört bir yanından. Bu kişilerin birçoğu doğrudan Fidan'la çalışmış ya da ilişki kurmuş, yolları Pakistan'dan Ortadoğu'ya, Avrupa'ya ve ABD'ye kadar çeşitli yerlerde kesişmiştir. Konuşmalar kaçınılmaz olarak Türk dış politikasına ve ülkenin sınırlarının ötesindeki eylemlerine yönelmiştir.'

'Bu sohbetlerde Türkiye'nin küresel hamlelerine yön veren görünmeyen el MİT'in önemi her zaman vurgulandı' diyen Forbes'un analizi şöyle devam ediyor;

'Konuştuğum herkes Fidan'ın zekasını ve stratejik becerisini tanıyor, hatta bazıları ona Dr. Fidan diyor. Geniş uluslararası bağlantıları ile Fidan, küresel siyasetin karmaşık dünyasında Türkiye'nin stratejik navigasyonunun birincil tasarımcısı olarak öne çıktı. Bu nedenle, son ilerlemesi şaşırtıcı değil, onunla etkileşime girenler tarafından kabul edilen, yeteneklerinin bir doğrulaması.'

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Fidan'ın MİT başkanı olarak yaptığı etkiyi de mercek altına alan Forbes 'Askeri diplomasi dünyasında, Türkiye genellikle insansız hava aracı teknolojisinin merceğinden tanındı. Ancak bu başarının kalbi, aklın ritmiyle atar. Bu askeri gücü besleyen, Fidan gibilerin özenle toplayıp stratejik olarak konuşlandırdığı istihbarattır' dedi.

'MİT'in sağladığı zengin istihbarat damarı olmasaydı, askeri girişimlerinin etkinliği büyük ölçüde azalırdı' diyen Forber yazıda 'Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na yükselişi, daha önceki zorluklara rağmen, Türk dış politikasında önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor' ifadesine yer verdi.

Yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fidan arasındaki sinerjinin Türkiye'de diplomatik, siyasi ve askeri alanları kapsayan etkileyici bir dış politika uzmanlığı portföyü sunduğunun altı çizildi.

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#Hakan Fidan#Türkiye#Dünya

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