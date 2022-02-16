Akılalmaz protesto: Göçmenler ağızlarını dikerek açlık grevine başladı

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Orta ve Güney Amerika ülkelerinden daha iyi yaşam umuduyla yola çıkan göçmenlerin ABD'ye akını devam ediyor. Meksika'nın Guatemala sınırında yer alan Chiapas eyaletinin Tapachula kentinde düzensiz göçmenler, ABD'ye geçiş izni alabilmek için alışılmışın dışında bir protesto gerçekleştirdi.



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