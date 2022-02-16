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Akılalmaz protesto: Göçmenler ağızlarını dikerek açlık grevine başladı

#ABD#Meksika#Göçmen
Akılalmaz protesto: Göçmenler ağızlarını dikerek açlık grevine başladı

ABD'ye girebilmek için Meksika'nın güney sınırında bekleyen göçmenler, Ulusal Göç Enstitüsü'nün (INM) önünde akılalmaz bir protesto gerçekleştirdi. Göçmenler ağızlarını dikerek açlık grevine başladı.

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Orta ve Güney Amerika ülkelerinden daha iyi yaşam umuduyla yola çıkan göçmenlerin ABD'ye akını devam ediyor. Meksika'nın Guatemala sınırında yer alan Chiapas eyaletinin Tapachula kentinde düzensiz göçmenler, ABD'ye geçiş izni alabilmek için alışılmışın dışında bir protesto gerçekleştirdi.

Akılalmaz protesto: Göçmenler ağızlarını dikerek açlık grevine başladı

AĞIZLARINI DİKİP AÇLIK GREVİNE BAŞLADILAR

Ulusal Göç Enstitüsü'nün (INM) önünde toplanan göçmenler, seslerini yetkililere duyurabilmek için iğne ve iplik kullanarak ağızlarını dikip açlık grevine başladı. Dudaklarını dikmek için birbirlerine yardım eden göçmenler, pipetle su içebilmek için ağızlarında bir parça boşluk bıraktı ve kanayan yerlerini alkolle sildi.

Protestoya katılan aktivistlerden Irineo Mujica, "Göçmenler protesto işareti olarak dudaklarını birbirine dikiyor. Ulusal Göç Enstitüsü'nün göçmenlerin insan olduklarını görmesini umuyoruz" dedi.
Akılalmaz protesto: Göçmenler ağızlarını dikerek açlık grevine başladı


Venezuelalı göçmen Yorgelis Rivera ise, "Bunu kızım için yapıyorum. Son birkaç saat içinde hiçbir şey yemedi ve yetkililerden bir çözüm yolu göremiyorum. Burada mahkumlar gibiyiz" ifadelerini kullanarak 1 aydan fazla bir süredir Ulusal Göç Enstitüsü'nden yanıt beklediğini dile getirdi.

Sınırda izin bekleyen göçmenler, yiyeceklerinin ve paralarının tükendiğini belirterek ABD'ye geçiş izni verilmesini istiyor.
Akılalmaz protesto: Göçmenler ağızlarını dikerek açlık grevine başladı

YÜZDE 87 ARTIŞ

Son yıllarda şiddet ve yoksulluktan kaçarak Meksika'ya gelen göçmenlerin sayısı da arttı. Ülkede geçtiğimiz yıl başta Haitililer ve Honduraslılar olmak üzere sığınma başvurusunda bulunanların sayısında yüzde 87 oranında artış yaşandı.

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