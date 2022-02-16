2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu

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2019 yılında Cayuga Heights kasabasındaki evinden kayıp olduğu bildirildiğinde Paislee Shultis henüz 4 yaşındaydı. Anne babanın kızlarının velayetini kaybetmesi sonra çocuğun birden ortadan kaybolması tüm şüpheleri onların üzerine çekmişti.



İki yıldır kayıp olan ve hiç bir yerde bulunamayan küçük kızla ilgili komşulardan yeni bir ihbar alan polis ekipleri New York 'taki bir eve baskın düzenledi. Polis memurları bodruma açılan merdivenin altındaki derme çatma odayı fark etmeden önce evi bir saat boyunca detaylı bir şekilde aradılar.

MERDİVENLERİ KALDIRINCA BİR ÇİFT KÜÇÜK AYAK GÖRÜNDÜ

Dedektiflerden biri merdivende bir gariplik olduğunu fark edince basamaklardan bir kaçı kaldırıldı ve bir çift küçük ayak görüldü. Bir kaç adım daha atıldığında merdiven altına yapılan sandık şeklindeki gizli bölme tamamen ortaya çıktı.



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Şu an 6 yaşında olan Paislee ve annesi soğuk ve ıslak alanda yatarken bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan muayenede sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen küçük kız yasal vasisine teslim edildi.



Küçük kızın kimseler görmesin diye okula gönderilmediği ve evden çıkarılmadığı öğrenildi. Polisler küçük kızın aç olduğu ve yoldaki bir restorandan hamburger istediğini belirtti.

Yetkililer, ebeveynlerin 2019'da kızlarının velayetini kaybettikten sonra çocuğu kaçırdıklarını ve o zamandan beri büyükbabasının evinde sakladıklarını açıkladı.

Çocuğun anne babası, Kimberly Cooper-Kirk Shultis ve büyükbaba tutuklama talebi ile gözaltına alındı.