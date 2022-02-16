2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünyayı tedirgin eden açıklama Haber vermeden işgal edebilirDünyayı tedirgin eden açıklama! 'Haber vermeden işgal edebilir'#NATO
Kritik karar yarın Merkez Bankası ne yapacakKritik karar yarın! Merkez Bankası ne yapacak?#MERKEZ Bankası
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’#Sağlık
Son dakika... Bakan Bilginden maaş düzenlemesi mesajı 3600 ek göstergede önemli gelişme..Son dakika... Bakan Bilgin'den maaş düzenlemesi mesajı! 3600 ek göstergede önemli gelişme..#Vedat Bilgin
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expoda gençlerle buluştuSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expo'da gençlerle buluştu#Erdoğan
Kar yağışı yurda dönüyor Hafta sonuna dikkat: Meteoroloji illeri sıraladıKar yağışı yurda dönüyor! Hafta sonuna dikkat: Meteoroloji illeri sıraladı#Kar
2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu#New York
Talep yağdı... Önemli uyarı Gözle anlaşılmıyor... Özel cihazlarla tespit ediliyorTalep yağdı... Önemli uyarı! Gözle anlaşılmıyor... Özel cihazlarla tespit ediliyor#Pırlanta
Rusya görüntüleri paylaştı: Kırımdaki birlikler de çekildiRusya görüntüleri paylaştı: Kırım'daki birlikler de çekildi!#ABD
Nihat Özdemirden Süper Lig Televizyonu açıklaması Yeterli teklif gelmezse neler olacakNihat Özdemir'den 'Süper Lig Televizyonu' açıklaması! Yeterli teklif gelmezse neler olacak?#Nihat Özdemir Tff
Bakanlık duyurdu İşte 10 soruda altın tasarruf sistemiBakanlık duyurdu! İşte 10 soruda altın tasarruf sistemi#Altın
Şoke eden hata Yanlış yola girip altın madalyayı kaçırdıŞoke eden hata! Yanlış yola girip altın madalyayı kaçırdı#Pekin 2022
Kendi bebeğine alerjisi mi var Her şey hamile iken başladı...Kendi bebeğine alerjisi mi var? Her şey hamile iken başladı...#Hamilelik
Sonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlarSonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlar#İngiliz Kraliyet Ailesi
Mertin hediyesi adayı karıştırdı Makbuleden sürpriz paylaşım...Mert'in hediyesi adayı karıştırdı! Makbule'den sürpriz paylaşım...#Mert Öcal
HABERLERDünya Haberleri

2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu

#New York#Çocuk Kaçırma#Gizli Bölme
2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu

2019'dan beri kayıp olan ve her yerde aranan 6 yaşındaki kız çocuğu New York'ta bir evin merdivenlerinin altındaki gizli bölmede sağ ve iyi durumda bulundu.

Haberin Devamı

2019 yılında Cayuga Heights kasabasındaki evinden kayıp olduğu bildirildiğinde Paislee Shultis henüz 4 yaşındaydı. Anne babanın kızlarının velayetini kaybetmesi sonra çocuğun birden ortadan kaybolması tüm şüpheleri onların üzerine çekmişti.

2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

İki yıldır kayıp olan ve hiç bir yerde bulunamayan küçük kızla ilgili komşulardan yeni bir ihbar alan polis ekipleri New York'taki bir eve baskın düzenledi. Polis memurları bodruma açılan merdivenin altındaki derme çatma odayı fark etmeden önce evi bir saat boyunca detaylı bir şekilde aradılar.

MERDİVENLERİ KALDIRINCA BİR ÇİFT KÜÇÜK AYAK GÖRÜNDÜ

Dedektiflerden biri merdivende bir gariplik olduğunu fark edince basamaklardan bir kaçı kaldırıldı ve bir çift küçük ayak görüldü. Bir kaç adım daha atıldığında merdiven altına yapılan sandık şeklindeki gizli bölme tamamen ortaya çıktı.

2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu

SAĞLIK DURUMU İYİ, AÇ OLDUĞU İÇİN POLİSLERDEN HAMBURGER İSTEDİ

Haberin Devamı

Şu an 6 yaşında olan Paislee ve annesi soğuk ve ıslak alanda yatarken bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan muayenede sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen küçük kız yasal vasisine teslim edildi.

2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu

Küçük kızın kimseler görmesin diye okula gönderilmediği ve evden çıkarılmadığı öğrenildi. Polisler küçük kızın aç olduğu ve yoldaki bir restorandan hamburger istediğini belirtti.

ANNE BABA VE BÜYÜKBABA GÖZALTINDA

Yetkililer, ebeveynlerin 2019'da kızlarının velayetini kaybettikten sonra çocuğu kaçırdıklarını ve o zamandan beri büyükbabasının evinde sakladıklarını açıkladı. 

Çocuğun anne babası, Kimberly Cooper-Kirk Shultis ve büyükbaba tutuklama talebi ile gözaltına alındı.

Gözden Kaçmasın

İngiltere açıkladı: Tam aşılılarda uzun kovid daha az görülüyorİngiltere açıkladı: Tam aşılılarda 'uzun kovid' daha az görülüyorHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Prens Andrew, kendisini cinsel saldırıyla suçlayan Virginia Giuffreyle tazminat karşılığında uzlaştıPrens Andrew, kendisini cinsel saldırıyla suçlayan Virginia Giuffre'yle tazminat karşılığında uzlaştıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#New York#Çocuk Kaçırma#Gizli Bölme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme