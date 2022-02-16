2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu

2019 yılında Cayuga Heights kasabasındaki evinden kayıp olduğu bildirildiğinde Paislee Shultis henüz 4 yaşındaydı. Anne babanın kızlarının velayetini kaybetmesi sonra çocuğun birden ortadan kaybolması tüm şüpheleri onların üzerine çekmişti.
MERDİVENLERİ KALDIRINCA BİR ÇİFT KÜÇÜK AYAK GÖRÜNDÜ
Dedektiflerden biri merdivende bir gariplik olduğunu fark edince basamaklardan bir kaçı kaldırıldı ve bir çift küçük ayak görüldü. Bir kaç adım daha atıldığında merdiven altına yapılan sandık şeklindeki gizli bölme tamamen ortaya çıktı.
Şu an 6 yaşında olan Paislee ve annesi soğuk ve ıslak alanda yatarken bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan muayenede sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen küçük kız yasal vasisine teslim edildi.
Yetkililer, ebeveynlerin 2019'da kızlarının velayetini kaybettikten sonra çocuğu kaçırdıklarını ve o zamandan beri büyükbabasının evinde sakladıklarını açıkladı.
Çocuğun anne babası, Kimberly Cooper-Kirk Shultis ve büyükbaba tutuklama talebi ile gözaltına alındı.