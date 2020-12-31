Ajanslar 'acil' koduyla duyurdu: Dünya Sağlık Örgütü'nden BioNTech aşısına acil kullanım onayı

AFP'nin haberine göre; Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kararı, küresel ölçekte ülkelerin BioNTech aşısını ivedilikle ithal etmelerinin ve dağıtımını gerçekleştirmelerinin önünü açacak.

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu, Covid-19 aşılarına küresel erişim sağlamaya yönelik çok olumlu bir adım" değerlendirmesinde bulundu.

Simao, dünyada ihtiyaç duyulan tüm ülkelere aşıların eşit şekilde dağıtımı için büyük bir küresel çabaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

DSÖ ve ortaklarının "güvenlik ve etkinlik standartlarına ulaşan diğer aşıları değerlendirmek için gece gündüz çalıştığını" belirten Simao, salgını sona erdirmek için tüm ülkelerin kritik aşı tedarikinin sağlanmasının hayati önem taşıdığının altını çizdi.

TÜRKİYE DE ANLAŞMA YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin BioNTech/Pfizer işbirliğiyle geliştirilen corona virüsü aşısı ile ilgili anlaşmayı imzaladığını açıklamıştı.

Anlaşmaya göre; Türkiye'ye yıl sonuna dek 550 bin doz aşı verilecek. Mart 2021'e kadar 4,5 milyon doz, daha sonra da varılacak mutabakata göre 30 milyon doza kadar BioNTech-Pfizer aşısı temin edilebilecek.

Bakan Fahrettin Koca anlaşmanın imzalanmasında, Almanya merkezli BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'in büyük emekleri olduğunu ifade ederek, teşekkürlerini dile getirmişti.

DSÖ ONAYI ALAN İLK AŞI

BioNTech/Pfizer'in mRNA teknolojisiyle geliştirdiği Covid-19 aşısı, DSÖ tarafından onaylanan ilk aşı oldu. Bu aşıyı onaylayan ilk ülke İngiltere olmuş, daha sonra ABD ve Kanada da da acil kullanım onayı vermişti. Avrupa İlaç Ajansı ve AB Komisyonu da Pfizer aşısını 21 Aralık’ta onaylamıştı.