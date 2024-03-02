×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Aırbnb ile kiralamaya sınırlama

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Parlamentosu#Aırbnb#Kiralama
Aırbnb ile kiralamaya sınırlama
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 07:00

Avrupa Parlamentosu’ndan kısa süreli konut kiralama uygulaması Airbnb gibi platformlara düzenleme getirildi.

Haberin Devamı

Avrupa’nın en turistik kentlerinden olan Hollanda’nın başkenti Amsterdam ve Fransa’nın başkenti Paris’te, konutların kısa süreli kiralanması kısıtlanacak. Yaklaşık 7 bin evin Airbnb üzerinden kısa süreli kiralandığı Hollanda, aynı zamanda ciddi bir konut krizi içerisinde bulunuyor. Bu sebeple düzenleme ile ülkedeki konut sahiplerinin, evlerin kısa süreli kiralaması yılda en fazla 30 günle sınırlandırıldı. Yasa en geç 2 yıl içinde yürürlüğe girecek. Çevrimiçi kısa süreli kiralamalar, AB’deki toplam turistik konaklamanın yüzde 25’ine ulaştığı açıklanmıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa Parlamentosu#Aırbnb#Kiralama

BAKMADAN GEÇME!