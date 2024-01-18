×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

AİHM’den Atina’ya mülteci cezası

Güncelleme Tarihi:

#AİHM#Atina#Mülteci
AİHM’den Atina’ya mülteci cezası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 07:00

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Sahil Güvenlik ekiplerinin, 2014 yılında Keçi (Pserimos) adası açıklarında Suriyeli göçmenlere ateş açmaları nedeniyle, Yunanistan’ı 80 bin Euro tazminat ödemeye mahkûm etti.

Haberin Devamı

AİHM, Yunanistan’ın, hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yaşam hakkı ile ilgili iki maddesini ihlal ettiğine, hem de adli makamların olayla ilgili soruşturmada görevlerini gerektiği şekilde yerine getirmediklerine oybirliği ile karar verdi.

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, 22 Eylül 2014’te, Keçi adası açıklarında, uyarıya rağmen yoluna devam eden 7 metre uzunluğundaki polyester tekneye ateş açtılar. Suriyeli 14 göçmenin bulunduğu tekneye 13 el ateş edildi. Ağır yaralanarak komaya giren 33 yaşındaki Suriyeli göçmen, 17 Aralık 2015’te İsveç’te öldü. Yine Suriyeli 63 yaşındaki bir diğer göçmen ise olayda omuzundan yaralandı. Bu iki Suriyelinin akrabaları, 2016’da Yunanistan’ın cezalandırılması talebiyle AİHM’ye başvurdu. AİHM geçen yıl da, 2014’te Bulamaç adası açıklarında boğulan 11 göçmeni kurtarmak için bir şey yapmadıkları gerekçesiyle, Yunanistan’ın 330 bin Euro tazminat ödemesine karar vermişti.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#AİHM#Atina#Mülteci

BAKMADAN GEÇME!