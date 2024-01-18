AİHM’den Atina’ya mülteci cezası

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AİHM, Yunanistan’ın, hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yaşam hakkı ile ilgili iki maddesini ihlal ettiğine, hem de adli makamların olayla ilgili soruşturmada görevlerini gerektiği şekilde yerine getirmediklerine oybirliği ile karar verdi.

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, 22 Eylül 2014’te, Keçi adası açıklarında, uyarıya rağmen yoluna devam eden 7 metre uzunluğundaki polyester tekneye ateş açtılar. Suriyeli 14 göçmenin bulunduğu tekneye 13 el ateş edildi. Ağır yaralanarak komaya giren 33 yaşındaki Suriyeli göçmen, 17 Aralık 2015’te İsveç’te öldü. Yine Suriyeli 63 yaşındaki bir diğer göçmen ise olayda omuzundan yaralandı. Bu iki Suriyelinin akrabaları, 2016’da Yunanistan’ın cezalandırılması talebiyle AİHM’ye başvurdu. AİHM geçen yıl da, 2014’te Bulamaç adası açıklarında boğulan 11 göçmeni kurtarmak için bir şey yapmadıkları gerekçesiyle, Yunanistan’ın 330 bin Euro tazminat ödemesine karar vermişti.