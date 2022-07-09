AİHM’den Atina’ya geri itme cezası

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AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Avrupa Parlamentosu’nda geri itmelere değil Türkiye’nin ileri itmelerine bakılması gerektiğini savunmasından iki gün sonra açıkladığı kararında Atina’nın tezlerine ağır darbe vurdu. Mahkeme, 2014’te göçmen taşıyan bir teknenin batması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bir olayda Yunanistan’ın bu kişileri kurtarmak için her şeyi yapmadığına, sonrasında kötü muamelenin söz konusu olduğuna ve olayın aydınlatılmasına yönelik etkin soruşturma yürütülmediğine karar verdi.

SAVUNMALARI İŞE YARAMADI

Didim ile Yunanistan’a bağlı Bulamaç Adası arasında 27 mülteciyi taşıyan balıkçı teknesinin batması, olay sırasında teknede olan 13 Afgan, iki Suriyeli ve bir Filistinli ile ölenlerin yakınları tarafından AİHM’e taşındı. Davacılar, Yunan sahil güvenlik botunun göçmenleri Türkiye’ye geri itme amacıyla yüksek hızla seyrettiği ve bunun teknenin batmasına yol açtığı suçlamasında bulundular. Yunan makamları ise sahil güvenlik botunun mültecileri kurtarmak amacıyla gönderildiğini, teknenin, Bulamaç Adası’na doğru çekilirken göçmenler arasındaki panik ve ani hareketler nedeniyle battığı tezini işledi.

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SONRA DA ÇIPLAK ARAMA YAPILMIŞ

AİHM yaptığı değerlendirme sonucunda Yunan yetkililerin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2’nci maddesinde garanti altına alınan yaşam hakkının korunması için kendilerine yönelik makul olarak nitelendirilebilecek beklentileri karşılayacak her şeyi yapmadıklarına karar verdi. Olayın aydınlatılması için Yunan makamların etkili bir soruşturma yürütmediği de kararda vurgu yapılan unsurlar arasında yer aldı. Tekne battıktan sonra kurtarılanlara, başka insanların arasında çıplak arama yapılması da AİHM tarafından kötü muamele olarak değerlendirildi. Yunanistan, AİHM kararı gereği davacılara toplam 330 bin Euro (5 milyon 268 bin TL) tazminat ödeyecek.