Afrikalı futbolculara büyücü tuzağı

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Fransız AFP Ajansı ülkede yaşayan bazı sporcuların “büyücü”lere ve “şifacı”lara nasıl para kaptırdığına dair bir haber hazırladı. Fransa birinci liginin Nantes ekibinde forma giydiği günlerde, zor bir dönemden geçtiğini ve amcasının tavsiyesiyle büyücüye gittiğini söyleyen Fildişi Sahili asıllı futbolcu Yapi Yapo, büyücüden ailesinin üstünde bir lanet olduğu yanıtını alıyor. Lanetin kalkması için bazı işlemler yaptırması gerektiği söylenen Yapo, önce küçük ardından giderek artan miktarlarda parayı büyücüye kaptırdığını anlatıyor. Büyücünün talep ettiği meblağların yüksekliğinden şikâyet eden Yapo, “paran kalmadıysa çocuğunu kurban etmelisin” yanıtını almasının üzerine “Artık buna bir dur demem gerektiğini anlamıştım” diyor. Yapo, büyücüye toplamda 200 bin Euro verdiğini söylüyor.

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Gilles Yapi Yapo, İsviçre 2’nci lig takımlarından BSC Old Boys’u çalıştırıyor.

POLİTİKACILAR GİDİYOR

Paris banliyölerinde yaşayan Şeyh İsa takma adlı büyücü, birçok profesyonel futbolcunun nazardan korunma, iyi talih ve yıldızının parlaması gibi isteklerle kendisine geldiğini söylüyor. Kendisine yalnızca sporcuların değil, politikacıların ve işinsanlarının da geldiğini belirten Şeyh İsa, hem geçmişi hem de geleceği görebildiğini iddia ediyor. Fransız milli takımı oyuncusu Paul Pogba da milli takım arkadaşı Kylian Mbappe’ye büyü yaptırdığı iddiasıyla suçlanmış ve bu yüzden polise ifade vermişti. Fransa’da 2020 yılında yapılan bir anket, ülkedeki 10 kişiden 3’ünün büyü ve benzeri doğaüstü güçlere inanma eğiliminde olduğunu ortaya koymuştu.