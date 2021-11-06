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HABERLERDünya Haberleri

Afganistan'da 4 kadın aktivist ölü bulundu!

#Afganistan#Aktivist#Kadın
Afganistanda 4 kadın aktivist ölü bulundu

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde kadın hakları savunucu 4 kadın aktivist silahla vurularak öldürüldü.

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Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saeed Hosti, basına yaptığı açıklamada, 4 kadın aktivistin cesedinin, Mezar-ı Şerif'in Halid bölgesinde bulunduğunu söyledi.

Konuyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Hosti, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Yurt dışına gideceklerini söyleyerek evlerinden ayrılan aktivistlerden bir haftadır haber alınamadığı belirtildi.
Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinden bu yana, özellikle eski askerler, aktivistler ve sanatçılara yönelik suikastlar arttı.

Başkent Kabil'in Taliban'ın kontrolüne girmesinin ardından uluslararası birliklerin Afganistan'dan çekilmesi sırasında aralarında yüzlerce sivil toplum aktivisti ve gazetecinin de bulunduğu on binlerce kişi tahliye edildi ancak güvenlik endişeleri nedeniyle hala tahliye bekleyen binlerce kişi bulunuyor.

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#Afganistan#Aktivist#Kadın

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