Afgan muhabirin zor anları: 'Benim cumhurbaşkanım nerede?' diye sordu, canlı yayında göz yaşlarına boğuldu!

Tüm dünya Afganistan'da yaşanan gelişmeleri korkuyla izlerken seslerini duyurmak isten Afganların yardım çığlıkları ve ülkelerindeki durumla ilgili sözleri başta sosyal medya olmak üzere tüm basında büyük ilgi görüyor.

Nazira Karimi, yıllar önce Taliban'ın zulmünden kaçarak ABD'ye yerleşmiş bir gazeteci. Başkent Washington'da görevli bir muhabir olan deneyimli gazetecinin Pentagon tarafından düzenlenen brifingdeki sorusu ve gözyaşları içinde söyledikleri bir anda gündeme oturdu. Nazira Karimi kariyerinin başında genç bir gazeteciyken

90'lı yıllarda ailesi Taliban'ın işkencelerine maruz kalmış olan Karimi, tam 16 yıldır Afganistan Devlet Televizyonu için Washington'dan haberleri duyuruyor. Afganistan asıllı gazetecinin televizyon yayınlarına yansıyan sözleri sosyal medyada yayılıp tüm dünya tarafından izlendi ve kullanıcılar Karimi'ye birçok destek mesajı yolladı.

Pentagon sözcüsü John Kirby'nin verdiği brifing sırasında üzerinde Afganistan bayrağı olan maskesini yüzünden çıkararak söz alan Nazira Karimi, yüzündeki bayraklı maskeyi çıkarıp elinde tutarken 'Bu benim ülkemin bayrağı, bayrağımı indirdiler. Afgan kadınlar çok üzgün. Hiçbirimiz Taliban'ın ülkeyi bir günde ele geçirmesini beklemiyorduk.' dedi.

Gözyaşlarına boğulan deneyimli gazeteci 'Kendi bayraklarını astılar. Herkes çok üzgün. Benim Cumhurbaşkan'ım nerede? Eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani şu anda nerede?' sorusunu sordu.

Karimi dünyayı şoke eden sözlerine şöyle devam etti:

'Bir cumhurbaşkanımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Afganlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Afganistan'da kadınlar birçok başarı elde etmişti, ben birçok başarı elde etmişti. 20 yıl önce Taliban'dan kaçtım ve şimdi tekrar başladığımız yere döndük. Eşref Gani nerede? Afgan halkına cevap vermek zorunda!' Karimi, yıllar önce Afganistan'dan kaçıp ABD'ye yerleşen ailesiyle birlikte

Karimi'nin canlı yayında sarf ettiği bu sözler ve döktüğü gözyaşları tüm dünyada manşet olurken sosyal medyada en çok paylaşılan gündem maddelerinden de biri haline geldi.

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