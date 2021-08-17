Eşref Gani Umman’da

Tacikistan güvenlik güçlerine dayanılan haberi duyuran Rus “Lenta” yayını, Eşref Gani’yi taşıyan uçağın önceki gün Tacikistan’a hiç iniş yapmadığın duyurdu. Gani’yi taşıyan uçak, Duşanbe havalimanı üzerinde tur atmış; Tacikistan sivil havacılık dairesi Özbekistan, Türkmenistan ve İran hava sahasından geçiş izinlerini ayarladıktan sonra Umman’a gitmiş. Eşref Gani’nin yanında ailesinin yanı sıra iki danışmanı, kançılarya şefi Mahmut Fazli ile ulusal güvenlik danışmanı Hamdullah Muhiba bulunuyormuş. Umman’dan alınan ancak henüz resmen doğrulanmayan diğer bilgilere göre Gani ve beraberindeki kişilere siyasi sığınmacı statüsü tanınmış. Nerdun HACIOĞLU

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