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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 17.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Eşref Gani Umman’da

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Eşref Gani Umman’da

Yurtdışına kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin, ailesi ve iki danışmanıyla birlikte Umman’a gittiği ve bu körfez ülkesinden siyasi sığınma hakkı istediği bildirildi.

Tacikistan güvenlik güçlerine dayanılan haberi duyuran Rus “Lenta” yayını, Eşref Gani’yi taşıyan uçağın önceki gün Tacikistan’a hiç iniş yapmadığın duyurdu. Gani’yi taşıyan uçak, Duşanbe havalimanı üzerinde tur atmış; Tacikistan sivil havacılık dairesi Özbekistan, Türkmenistan ve İran hava sahasından geçiş izinlerini ayarladıktan sonra Umman’a gitmiş. Eşref Gani’nin yanında ailesinin yanı sıra iki danışmanı, kançılarya şefi Mahmut Fazli ile ulusal güvenlik danışmanı Hamdullah Muhiba bulunuyormuş. Umman’dan alınan ancak henüz resmen doğrulanmayan diğer bilgilere göre Gani ve beraberindeki kişilere siyasi sığınmacı statüsü tanınmış. Nerdun HACIOĞLU

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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