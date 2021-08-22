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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 22.08.2021 - 12:24 | Son Güncelleme:

Afgan hakimden korkunç iddia: Taliban, kötü yemek yaptığı gerekçesiyle bir kadını ateşe verdi

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Afgan hakimden korkunç iddia: Taliban, kötü yemek yaptığı gerekçesiyle bir kadını ateşe verdi

2015'te ABD'ye sığınan kadın hakları savunucusu ve hakim olan Necla Eyyubi, Taliban hakkında korkunç bir iddiada bulundu. Afgan hakim Taliban'ın kötü yemek yaptığı gerekçesiyle bir kadını ateşe verdiğini öne sürdü.

Dünya 10 gün içinde Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'dan gelen haberlere kilitlenmiş durumda.

20 yıl sonra ülkenin yönetimini fiilen devralan Taliban ılımlı açıklamalar yapsa da ülkeden Taliban'ın eski dönemini aratmayacak haberler gelmeye başladı.

2015'te ABD'ye sığınan kadın hakları savunucusu ve hakim olan Necla Eyyubi, Taliban ile ilgili korkunç bir iddia ortaya attı.

Sky News'e konuşan Afgan hakim, Taliban militanlarının bir kadını kötü yemek yaptığı gerekçesiyle ateşe verdiğini öne sürdü.

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Kadına yönelik şiddete dair çalışmalar yapan Every Woman Treaty'nin yöneticilerinden olan Eyyubi, söz konusu olayın 19 Ağustos'ta Afganistan'ın kuzeyinde gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

ABD'de yaşayan Ayoubi, 'Afganistan'da sahada olan yüzlerce aktivist arkadaşımızdan kadınlara yönelik dayak, kırbaç ve diğer şiddet içeren saldırıların raporlarını alıyoruz' dedi.

Geçtiğimiz günlerde ise Afganistan'ın Takhar vilayetinde bir kadın burka giymediği için Taliban militanları tarafından vurularak öldürülmüştü.

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Söz konusu görüntülere ABD'li Fox News kanalı ulaşmış ve talihsiz kadının infaz edildikten sonraki görüntüsünü izleyicileri ile paylaşmıştı.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

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Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

 

 

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