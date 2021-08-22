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HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Korkunç şüphe gerçek oldu: ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın elinde!
GeriDünya Son dakika: Korkunç şüphe gerçek oldu: ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın elinde!
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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 22.08.2021 - 09:27 | Son Güncelleme:

Son dakika: Korkunç şüphe gerçek oldu: ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın elinde!

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Son dakika: Korkunç şüphe gerçek oldu: ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın elinde!

ABD’nin eğittiği ve teçhizat sağladığı Afgan güvenlik güçlerinin çekilmesiyle Taliban’ın milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını ele geçirdiğinden korkuluyordu. Afganistan'dan gelen yeni görüntüler ile bu korkunun gerçek olduğu ortaya çıktı.

Dünya, günlerdir Afganistan'dan gelen gelişmeleri konuşuyor.

Zira Taliban 10 gün içinde ülkenin başkenti Kabil'e girdi ve ülkenin büyük bir bölümünde kontrolü sağladı.

Kabil'deki tahliye faaliyetleri sürerken, ABD’nin eğittiği ve teçhizat sağladığı Afgan güvenlik güçlerinin çekilmesiyle Taliban’ın milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını ele geçirdiği tahmin ediliyordu.

Son dakika: BBC sunucusu Taliban gerçeklerini anlattı
Son dakika: BBC sunucusu Taliban gerçeklerini anlattı

Günlerdir ABD medyasının gündeminde olan bu şüphe gerçek oldu. Afganistan'dan gelen son görüntülerde Taliban militanlarının ABD yapımı silahlar ile gövde gösterisi yaptığı görülüyor.

Söz konusu videonun propaganda amacı ile Taliban tarafından çekilip yayınlandığı belirtiliyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 4 yıl önce ABD, Afgan kuvvetlerine 208 uçak ve 4,700 Humvee de dahil olmak üzere 75.000 araç verdi, bunların çoğu şu anda Taliban'ın elinde.

Son dakika: Korkunç şüphe gerçek oldu: ABDnin geride bıraktığı silahlar Talibanın elinde

Taliban’ın eline geçen teçhizat arasında Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağı bulunuyor.

Uzmanlar, gelişmiş hava araçlarının eğitim olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtirken, Taliban’ın Amerikan teçhizatını ele geçirmesinin önemli bir propaganda aracı olduğuna dikkati çekiyor.

Afganistanda milyonların son umudu... Harekete geçtiler
Afganistan'da milyonların son umudu... Harekete geçtiler

Öte yandan Taliban’ın eline geçen küçük silahlar daha büyük endişe doğuruyor. ABD, geçen 20 yıl içinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına 83 milyar dolar harcadı.

Afgan güçlerinin geçen hafta sonu Kabil’den kaçmak için kullandığı en az 46 hava aracının Özbekistan’da olduğu bildirildi.

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