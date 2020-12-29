MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAFAD ve Türk Kızılay'dan Hırvatistan'a 'Yardıma hazırız' mesajı
GeriDünya AFAD ve Türk Kızılay'dan Hırvatistan'a 'Yardıma hazırız' mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 29.12.2020 - 18:22 | Son Güncelleme:

AFAD ve Türk Kızılay'dan Hırvatistan'a 'Yardıma hazırız' mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AFAD ve Türk Kızılay'dan Hırvatistan'a 'Yardıma hazırız' mesajı
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Kızılay'ın, Hırvatistan'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bu ülkeye yardım etmeye hazır olduğu bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, kurum yetkililerinin deprem sonrası bölgedeki muhataplarıyla görüşerek yardıma hazır olduklarını ilettiği belirtildi.

Açıklamada, depremin ardından gelişmelerin takip edildiği de kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle