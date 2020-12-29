AA
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AFAD ve Türk Kızılay'dan Hırvatistan'a 'Yardıma hazırız' mesajı
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Kızılay'ın, Hırvatistan'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bu ülkeye yardım etmeye hazır olduğu bildirildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, kurum yetkililerinin deprem sonrası bölgedeki muhataplarıyla görüşerek yardıma hazır olduklarını ilettiği belirtildi.
Açıklamada, depremin ardından gelişmelerin takip edildiği de kaydedildi.
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