Adını 'Doug' koydular... Dünyanın en büyük patatesi!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Okan Buruk için büyük sürpriz Yeni takımını böyle duyurdular...Okan Buruk için büyük sürpriz! Yeni takımını böyle duyurdular... #Okan Buruk
Fed dün ne yaptı Ekonomiler bundan nasıl etkilenecekFed dün ne yaptı? Ekonomiler bundan nasıl etkilenecek?#FED
4 hastalık için daha aşı geliyor... mRNAnın geleceğinde bizi neler bekliyor4 hastalık için daha aşı geliyor... mRNA'nın geleceğinde bizi neler bekliyor?#Mrna Aşıları
Türkiye 2023 Vizyonu Zirvesinde konuştu: Isınma amaçlı doğalgazı 4te 1 fiyatına satıyoruzTürkiye 2023 Vizyonu Zirvesi'nde konuştu: Isınma amaçlı doğalgazı 4'te 1 fiyatına satıyoruz#Hazine Ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
S-400ler İncirlikte iddiası Kalın: Yalan haberler, aslı astarı yok 'S-400'ler İncirlik'te' iddiası! Kalın: Yalan haberler, aslı astarı yok#İbrahim Kalın
Galatasarayın Lokomotiv maçı 11i belli olduGalatasaray'ın Lokomotiv maçı 11'i belli oldu#UEFA Avrupa Ligi
Tarihi rekor Tüm zamanların zirvesini gördüTarihi rekor! Tüm zamanların zirvesini gördü#Borsa İstanbul
Yürek yakan kaza Son anda küçük kızlarını kurtardı ama...Yürek yakan kaza! Son anda küçük kızlarını kurtardı ama...#Batman
‘Tetikçi’ davasında yeni gelişme Yağmur Sarnıç hakkında karar verildi‘Tetikçi’ davasında yeni gelişme! Yağmur Sarnıç hakkında karar verildi#Emre Aşık
İstanbulluların beklediği haber geldi... Test sürüşleri 8 Kasımda başlayacakİstanbulluların beklediği haber geldi... Test sürüşleri 8 Kasım'da başlayacak#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Salgın, hayatlarımızdan 28 milyon yıl çaldıSalgın, hayatlarımızdan 28 milyon yıl çaldı!#Koronavirüs
Bakanlıktan açıklama geldi Yerli otomobilde önemli gelişmeBakanlıktan açıklama geldi! Yerli otomobilde önemli gelişme#TOGG
En yakın rakibine 66 oy fark attı İşte TBFnin yeni başkanı...En yakın rakibine 66 oy fark attı!! İşte TBF'nin yeni başkanı...#TBF
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonunda çift haneli büyüme rakamına ulaşacağızCumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonunda çift haneli büyüme rakamına ulaşacağız#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Sevgilisi aşkını böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadınıSevgilisi aşkını böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını#Kendall Jenner
HABERLERDünya Haberleri

Adını 'Doug' koydular... Dünyanın en büyük patatesi!

#Yeni Zelanda#Guinness Dünya Rekorlar Kitabı#Patates
Adını Doug koydular... Dünyanın en büyük patatesi

Yeni Zelanda'da bir çiftçi bahçesinden çıkan patatesi görünce neye uğradığını şaşırdı. Tam 7,8 kilo ağırlığındaki dev patates Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeyi bekliyor...

Haberin Devamı

Yeni Zelanda'da bahçeden çıkan 7,8 kiloluk dev patates ağırlık rekoru kırabilir!

Yeni Zelanda'da bir çiftçi bahçesini ayıklarken yaklaşık 8 kilogramlık dev bir patates buldu.

Adını Doug koydular... Dünyanın en büyük patatesi

Sky News'in haberine göre, bahçesini ayıklayan Colin Craig-Brown, çapasının takıldığı toprağın altında cismin dev bir patates olduğunu fark etti.

Karısı Donna, "İnanamadık. Sadece çok büyüktü." dedi.

Hamilton şehrinde yaşayan çift, patatesin kendi kendine birkaç yıl veya daha uzun süre büyümüş olabileceğini düşünüyor.

 

DEV PATATESE "DOUG" İSMİNİ VERDİLER

"Doug" adını verdikleri dev patatesin ün kazandığını belirten Craig-Brown, taşımak için küçük bir araba yaptıklarını söyledi.

Craig-Brown, "Ona bir şapka taktık. Fotoğraflarını Facebook'a koyduk, yürüyüşe çıkardık, ona biraz güneş ışığı verdik." dedi.

Adını Doug koydular... Dünyanın en büyük patatesi

Haberin Devamı

Çift, 7,8 kiloluk patatesin türünün en ağırı olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girip girmediğini öğrenmek için bekliyor.

Rekorun mevcut sahibi ise 2011'den beri İngiltere'nin Shepton Mallett kasabasından 4,98 kiloluk bir patates.

Gözden Kaçmasın

Salgının çarpıcı etkisi: Koronavirüs hepimizden 28 milyon yıla denk ömrü çaldıSalgının çarpıcı etkisi: Koronavirüs hepimizden 28 milyon yıla denk ömrü çaldı!Haberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeni Zelanda#Guinness Dünya Rekorlar Kitabı#Patates

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Sekiden estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım

Deniz Seki'den estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım!

#Deniz Seki
Yiğit Kirazcıdan sevgilisi Pınar Denize doğum günü mesajı

Yiğit Kirazcı'dan sevgilisi Pınar Deniz'e doğum günü mesajı

#Zeynep Sever Demirel
Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin