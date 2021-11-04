Salgının çarpıcı etkisi: Koronavirüs hepimizden 28 milyon yıla denk ömrü çaldı!

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Koronavirüsün 37 ülkedeki ölüm oranlarını ve görüldüğü yaşları inceleyen Oxford’lu araştırmacılar, yayınlanan kapsamlı bir araştırmada Kovid-19 salgınının toplam 28 milyon yıl ömrün kaybedilmesine neden olduğunu hesapladılar. Araştırmacılar bunu, 7 üst-orta ve yüksek gelirli ülkede 2005-2019 yılları arasındaki tarihi verilere dayanan beklentileri, 2020'de gözlemlenen yaşam beklentisi ve kaybedilen ömür süresiyle karşılaştırarak yaptılar.

Araştırmayı yöneten Oxford Nuffield Nüfus Sağlığı Departmanından Dr. Nazrul Islam, yayınlanan bulguların kendisini ve ekibini “şoka” uğrattığını söyledi. Akrabalarını ve meslektaşlarını Kovid'den kaybeden Islam, "Bir noktada durup, her şeyi yeniden gözden geçirmek zorunda kaldık," dedi. Hastalığın etkisiyle ilgili kişisel deneyime sahip olmasına rağmen yine de rakamlar karşısında şaşkına döndüğünü dile getiren Islam, “Pandemi kadar hayatımda hiçbir şey beni bu kadar şaşırtmadı,” dedi.

ÇOĞU ÜLKEDE YAŞAM BEKLENTİSİNDE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

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2005 ve 2019 yılları arasında incelenen tüm ülkelerde erkeklerde ve kadınlarda yaşam beklentisi artmıştı.

2020'de ise yaşam beklentisinde artış görülen Yeni Zelanda, Tayvan ve Norveç ile yaşam beklentisinde bir değişiklik kanıtının bulunmadığı Danimarka, İzlanda ve Güney Kore dışındaki her ülkede erkeklerde ve kadınlarda yaşam beklentisinde bir düşüş oldu.

Çoğu ülkede yaşam beklentisindeki önemli düşüşlerin yanı sıra, erken ölümlerden dolayı kaybedilen yılların sayısı da arttı. Araştırmacılar, veri eksikliği nedeniyle Asya, Afrika ve Latin Amerika'dan çoğu ülkeyi araştırmaya dahil etmedikleri için gerçek kaybın çok daha yüksek olabileceğini söyledi.

Araştırmacılar, yüzyılın en kötü halk sağlığı krizi olan Kovid-19'un tam etkisini anlamanın yalnızca aşırı ölümlerin sayılmasıyla değil, aynı zamanda bu ölümlerin ne kadar erken olduğunun analiz edilmesiyle mümkün olduğunu açıkladı.

Oxford'un Islam tarafından yönetilen uluslararası araştırma ekibi, kaybedilen ömür süresi ölçüsünü kullanarak, 2020'de yaşam beklentisindeki değişiklikleri ve tüm nedenlerden dolayı kaybedilen fazla ömür süresini hesapladı.

UZUN VADEDE EN BÜYÜK KAYIPLAR RUSYA, ABD VE BULGARİSTAN’DA

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Yıllar içinde beklenen yaşam süresindeki en yüksek düşüşler Rusya (erkeklerde -2,33 ve kadınlarda -2,14), ABD (erkeklerde -2,27 ve kadınlarda -1,61) ve Bulgaristan'da (erkeklerde -1,96 ve kadınlarda -1,37) gerçekleşti.

2020'de kaybedilen ömür süresiyse -kaybedilen ömür süresinde azalmanın olduğu Tayvan ve Yeni Zelanda ile kaybedilen ömür süresinde herhangi bir değişiklik kanıtının olmadığı İzlanda, Güney Kore, Danimarka ve Norveç dışındaki- tüm ülkelerde beklenenden daha yüksekti.

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Araştırmaya dahil edilen geri kalan 31 ülkede, 2020'de 222 milyon yıldan fazla ömür süresi kaybı görüldü. Bu rakam, beklenenden 28,1 milyon yıl (erkeklerde 17,3 milyon ve kadınlarda 10,8 milyon) daha fazlaydı.

100.000 kişi başına en fazla kaybedilen ömür süresi Rusya (erkeklerde 7.020 ve kadınlarda 4.760), Bulgaristan (erkeklerde 7.260 ve kadınlarda 3.730) ve Litvanya'da (erkeklerde 5.430 ve kadınlarda 2.640) görüldü.