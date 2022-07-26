Acı son! Selfie denemesi faciaya dönüştü...

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İngiltere, ülkenin zengin ailelerinden birinin 22 yaşındaki oğlunun Yunanistan'da geçirdiği trajik bir kaza sonrası hayatını kaybetmesini konuşuyor.

22 yaşındaki Jack Fenton, yaz tatilini geçirmek için annesi, babası ve kardeşleri ile beraber Yunanistan'a gitti. Ailenin rüya gibi başlayan tatili büyük bir faciayla sonuçlandı.



SELFİE ÇEKMEYE ÇALIŞIRKEN KORKUNÇ SON

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Fenton, Yunanistan'ın meşhur Mikanos adasından dönüşte James Yeabsley, Max Savage Jack Stanton Gleaves isimli üç arkadaşı ile bindiği helikopter henüz alana yeni iniş yapmışken ve motoru çalışır durumdayken selfie çekmeye çalıştı.

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Genç adam selfie çekmek için geri geri yürürken helikopterin arkasında çalışmakta olan pervanenin kafasına çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın eteklerinde yer alan özel helikopter pistine acil sağlık ekipleri çağrıldı ancak kurbanın olay anında hayatını kaybettiği düşünülüyor.



Kurbanın babası Miguel'in, İngiltere'nin 'Kent' kentinde yer alan 400 dönümlük bir kır parkı olan 'The Hop Farm'ın satış ve pazarlama bölümünün başında olduğu öğrenildi.

ANNE BABANIN HELİKOPTERİ BAŞKA BİR ALANA İNDİRİLDİ

Olayı araştıran müfettişlerden biri talihsiz gencin ailesinin oğullarını başka bir helikopterle takip ettiklerini belirtti ve olay sonrası aileye başka bir havalimanına inmelerinin tavsiye edildiğini söyledi.

İkinci helikopterin pilotu gelen haber üzerine, gencin ailesinin trajik kaza mahallini görmesini önlemek için Atina Uluslararası Havaalanına plansız bir iniş yaptı.



Jack Fenton'un Maidstone'daki okulunun yıllık ücretinin 36 bin sterlin olduğu belirtiliyor.







SORUŞTUMA BAŞLATILDI

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Yunanistan güvenlik güçleri konu ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Pilotun güvenlik önlemleri almadan ve motoru durdurmadan yolcuların helikopterden inmesine izin vermemesi gerektiği eleştirileri gelse de Yunan müfettişlerden biri hayatını kaybeden Jack Fenton'un 'dur' ihtarlarını dikkate almadığını açıkladı.

'DUR' UYARILARINI DİNLEMEMİŞ

Yunanistan havacılık kazaları komitesi başkanı Ioannis Kandyllis konuya ilişkin yaptığı açıklamada "4 yolcu helikopterden indiler ve Londra'ya özel bir uçuş yapmak için bekleme salonuna alındılar. Helikopterden inen diğer gençler salonda beklerken kurban birden kaçtı ve helikoptere doğru koşmaya başladı. Ekibin 'dur' ihtarlarını dinlemedi ve saniyeler içerisinde trajik kaza meydana geldi" ifadelerini kullandı.

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Kandyllis ayrıca Bell 407 helikopterinin yolcularının inişi için tüm güvenlik önlemlerini aldığını belirtti.



ABD yapımı Bell 407 helikopter



17 BİN EURO PARA ÖDEMİŞLER

Ailenin özel jetin kiralanması için 17 bin Euro para ödediği ortaya çıkarken trajik kaza İngiliz basınında geniş yer aldı. Sosyal medyadan 22 yaşındaki gencin fotoğraflarını paylaşan arkadaşları başsağlığı dileklerinde bulundular.