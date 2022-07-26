AB'den Rusya'ya karşı flaş hamle: Anlaşma sağlandı!

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Rus enerji devi Gazprom, Avrupa'nın aylardır en büyük korkulu rüyası haline gelen 'gaz kesintisi' planını bugün hayata geçirdi. Rusya'dan gelen açıklamada Avrupa Birliği’ne gaz akışını yarın ‘önemli ölçüde’ kısılacağı açıklandı.



TASARRUF PLANI

Kuzey Akım boru hattı Avrupa'ya yılda 55 milyar metreküp gaz sağlayarak kıtanın ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyordu.

Rusya'nın hamlesine Avrupa'dan yanıt gecikmedi. Avrupa Birliği (AB), gaz talebinin azaltılması ve enerji kaynaklarını silah olarak kullanan Rusya'dan gelen gaz arzında muhtemel kesintilere hazırlıklı olmak için tasarruf kararı aldı.



Üye ülkeler, kendi belirleyecekleri yöntemlerle 1 Ağustos 2022 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında son 5 yıldaki ortalama tüketimlerine kıyasla gaz taleplerini yüzde 15 oranında azaltmayı kabul etti.

"AB VATANDAŞLARI İÇİN KIŞ ÇOK DAHA UCUZ GEÇECEK"



Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela tarafından karara dair yapılan açıklamada, "AB birlik ve dayanışma içindedir. AB üyesi devletler bugün aldıkları karar ile Rusya'nın enerji kaynaklarını silah olarak kullanarak AB'yi bölmeye yönelik her türlü girişimine karşı dik duracaklarını açıkça gösterdi. Gaz talebinin azaltılma önerisinin rekor sürede kabul edilmesi de şüphesiz ki ortak enerji güvenliğimizi güçlendirdi. Gaz tasarrufu yapmak bu hazırlığı geliştirecek. Böylece kış, AB vatandaşları ve sanayi için çok daha ucuz ve kolay geçecek" ifadeleri kullanıldı.





YAZILI PROSEDÜRLE KABUL EDİLECEK



Üye devletler tarafından alınacak önlemlerin haneleri, sağlık ve savunma gibi kritik kuruluşları ve toplumun işleyişi için temel hizmet sağlayan kurumları etkilemeyecek düzeyde tutulması da kararlaştırıldı. Muhtemel önlemler arasında elektrik sektöründe tüketilen gazın azaltılması ve bilinçlendirme kampanyaları gibi önemli konular yer alacak. Anlaşma, yazılı bir prosedürle kabul edilecek ve önümüzdeki günlerde uygulanmaya başlanacak.



DAHA ÖNCE TARTIŞMALAR ÇIKMIŞTI



Avrupa Birliği'nin gaz kullanımında tasarruf planı geçtiğimiz hafta açıklanmıştı ancak Avrupa ülkeleri her ülkenin enerji ihtiyacının farklı olduğunu öne sürerek plana karşı çıkmıştı. Polonya gibi bazı ülkeler karara karşı ciddi bir direniş sergilese de Rusya'dan gelen ani karar ülkeleri 'Acil durum planı'na boyun eğmeye zorladı.

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"RUSYA GAZI TAMAMEN KESEBİLİR" ENDİŞESİ



Avrupa, Rus gaz arzının Moskova yönetimi tarafından durdurulabileceği yönünde endişeli. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçtiğimiz günlerde üye ülkelere Mart ayına kadar gaz kullanımını yüzde 15 azaltmaları yönünde çağrıda bulunmuştu. "Rusya bize şantaj yapıyor. Rusya enerjiyi silah olarak kullanıyor" diyen von der Leyen, Rus doğalgaz akışının tamamen kesilmesini "Avrupa’nın hazır olması gereken muhtemel bir senaryo" olarak nitelendirmişti.

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AVRUPA EKONOMİSİNDE FELAKETE YOL AÇABİLİR

Rusya savaş başlamadan önce AB'nin toplam gaz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyordu. Şimdi gaz akışının tamamen durdurulması veya doğudan batıya akışın keskin bir şekilde azalması, Avrupa ekonomisinde felakete neden olabilir, fabrikalar enerji kesintisi yüzünden kapanıp, haneler ısıyı düşürmek zorunda kalabilir.

Savaş öncesinde Rus gazına bağımlı olan Avrupa şimdi alternatif kaynaklara yönelip gaz ithalatını ABD, Norveç, Azerbaycan ve Cezayir gibi daha uzak kaynaklardan temin etmek için çabalıyor. Ancak Uluslararası Enerji Ajansı Rus dışı gaz kaynaklarının Avrupa'ya "yeterli olmayacağı" konusunda uyarıda bulunuyor.