Acı haber geldi: Çin'in doğusundaki uçak kazasında kurtulan olmadı

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Çin'in Kunming kentinden Guangzhou'ya uçan Boeing 737 tipi yolcu uçağı ile ilgili umutlu bekleyiş sona erdi.

Çin devlet televizyonu CCTV, kazadan 20 saat sonra kurtulan olmadığını duyurdu. Haberde 'Uçağın enkazı bulundu ancak hayatta olan kimse bulunmuyor' denildi.

Boeing 737 tipi yolcu uçağında 9'u mürettebat 132 kişi bulunuyordu.

Çift motorlu, tek koridorlu Boeing 737-800'ün karıştığı en ölümcül kaza, Ocak 2020'de İran'ın yanlışlıkla Ukrayna Uluslararası Havayolları uçağını düşürmesi ile gerçekleşmiş, olay 176 kişinin canına mal olmuştu. Çift motorlu, tek koridorlu Boeing 737-800'ün karıştığı en ölümcül kaza, Ocak 2020'de İran'ın yanlışlıkla Ukrayna Uluslararası Havayolları uçağını düşürmesi ile gerçekleşmiş, olay 176 kişinin canına mal olmuştu.

MU5735 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren uçağın Kunming kentinden yerel saat ile 13:00'te havalandığı ve kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesildiği belirtiliyor.

rtibatın kesildiği dakika olan 14.22'de Uçak yaklaşık 1000 metre yükseklikte bulunuyordu. Yolculuğun planlanan varış saati ise, 15.05'ti.

6 YILDAN FAZLA SÜREDİR UÇUYORDU

Şanghay merkezli China Eastern, 248 destinasyona hizmet veren çok sayıda iç ve dış hat işleten Çin'in en iyi üç havayolundan biri.

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Düşen uçak, Boeing'den China Eastern'a Haziran 2015'te teslim edildi ve altı yıldan fazla süredir uçuyordu.

Bu modelin selefi olan Boeing 737 Max, 2018'de Endonezya'da 2019'da Etiyopya'da ölümcül kazalara karıştıkları için Çin'de yasaklanmıştı. Bu modelin selefi olan Boeing 737 Max, 2018'de Endonezya'da 2019'da Etiyopya'da ölümcül kazalara karıştıkları için Çin'de yasaklanmıştı.

China Eastern şirketinin Weibo hesabında ve internet sitesinde yas amacıyla logosunu kararttığı kaydedildi.

Öte yandan Çin'deki son büyük uçak kazası 2010 yılında bir iç hat uçuşu sırasında gerçekleşmişti.

96 kişi taşıyan Embraer E-190 tipi uçağın düşmesiyle 44 yolcu hayatını kaybetmişti.